Нагельсманн берет быков за рога: прогноз комментатора на матч Бавария – Лейпциг

Кирилл Круторогов ставит на то, что Бавария обыграет Лейпциг в результативном поединке. Анонс и прогноз на матч чемпионата Германии

Лейпциг сыграет со своим бывшим наставником, который нынче управляет Баварией / Фото: Reuters

Сегодня состоится центральный матч 21 тура чемпионата Германии. На стадионе "Альянц Арена" сразятся Бавария и Лейпциг. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

БАВАРИЯ – ЛЕЙПЦИГ

5 февраля, суббота, в 19:30, Setanta Sports+

Котировки Parimatch на результат: 1.40 – 5.20 – 7.20

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Юлиан Нагельсманн против бывшей команды, которую сделал постоянным участником Лиги чемпионов. Без него "быки" скатились на шестое место и отстают на три очка от зоны Лиги чемпионов.

Юлиан Нагельсманн / Фото: Reuters

В последних четырех матчах у них исключительно победы и лишь один пропущенный гол. Хотя на выезде результаты не самые лучшие – лишь четыре победы в 26 матчах с апреля прошлого года.

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А непосредственно в Бундеслиге Лейпциг в этом сезоне выиграл лишь раз. Опытные Эмиль Форсберг и Марcель Хальстенберг не сыграют из-за травм, но Хальстенберг травмирован еще с лета.

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Бавария – единоличный лидер чемпионата. Мюнхенцы опережают ближайших преследователей на шесть очков. Из пяти последних матчей Бундеслиги у них домашнее поражение от гладбахской Боруссии (1:2) и четыре разгромные победы с 17-ю забитыми голами в ворота соперников. Дэвис и Горецка не сыграют из-за травм.

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ПРОГНОЗ: В первом круге Бавария разгромила Лейпциг на его поле (4:1). Думаю, и в этот раз мы увидим много голов – ТБ 3,5, обе команды забьют. Ожидаю победы хозяев.

Котировки Parimatch на эти результаты: