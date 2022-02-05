Нагельсманн бере биків за роги: прогноз коментатора на матч Баварія – Лейпциг

Кирило Круторогов ставить те, що Баварія обіграє Лейпциг у результативному поєдинку. Анонс та прогноз на матч чемпіонату Німеччини

Лейпциг зіграє зі своїм колишнім наставником, який нині керує Баварією / Фото: Reuters

Сьогодні відбудеться центральний матч 21 туру чемпіонату Німеччини. На стадіоні "Альянц Арена" змагатимуться Баварія та Лейпциг. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

БАВАРІЯ – ЛЕЙПЦИГ

5 лютого, субота, о 19:30, Setanta Sports+

Котирування Parimatch на результат: 1.40 – 5.20 – 7.20

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Юліан Нагельсманн проти колишньої команди, яку зробив постійним учасником Ліги чемпіонів. Без нього "бики" скотилися на шосте місце та відстають на три очки від зони Ліги чемпіонів.

Юліан Нагельсманн / Фото: Reuters

В останніх чотирьох матчах у них виключно перемоги та лише один пропущений гол. Хоча на виїзді результати не найкращі – лише чотири перемоги у 26 матчах із квітня минулого року.

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А безпосередньо в Бундеслізі Лейпциг цього сезону виграв лише раз. Досвідчені Еміль Форсберг та Марсель Хальстенберг не зіграють через травми, але Хальстенберг травмований ще з літа.

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Баварія – одноосібний лідер чемпіонату. Мюнхенці випереджають найближчих переслідувачів на шість очок. З п'яти останніх матчів Бундесліги у них домашня поразка від гладбаської Боруссії (1:2) та чотири розгромні перемоги з 17 забитими голами у ворота суперників. Девіс та Горецка не зіграють через травми.

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ПРОГНОЗ: У першому колі Баварія розгромила Лейпцига на його полі (4:1). Думаю, і на цей раз ми побачимо багато голів – ТБ 3,5, обидві команди заб'ють. Чекаю на перемогу господарів.

Котирування Parimatch на ці результати: