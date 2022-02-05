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Нагельсманн бере биків за роги: прогноз коментатора на матч Баварія – Лейпциг

Кирило Круторогов Кирило Круторогов позаштатний оглядач футболу
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5 лютого, 09:27
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Кирило Круторогов ставить те, що Баварія обіграє Лейпциг у результативному поєдинку. Анонс та прогноз на матч чемпіонату Німеччини
Лейпциг зіграє зі своїм колишнім наставником, який нині керує Баварією
Лейпциг зіграє зі своїм колишнім наставником, який нині керує Баварією / Фото: Reuters

Сьогодні відбудеться центральний матч 21 туру чемпіонату Німеччини. На стадіоні "Альянц Арена" змагатимуться Баварія та Лейпциг. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

БАВАРІЯ – ЛЕЙПЦИГ
5 лютого, субота, о 19:30, Setanta Sports+
Котирування Parimatch на результат: 1.40 – 5.20 – 7.20

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Юліан Нагельсманн проти колишньої команди, яку зробив постійним учасником Ліги чемпіонів. Без нього "бики" скотилися на шосте місце та відстають на три очки від зони Ліги чемпіонів.

Юліан Нагельсманн
Юліан Нагельсманн / Фото: Reuters

В останніх чотирьох матчах у них виключно перемоги та лише один пропущений гол. Хоча на виїзді результати не найкращі – лише чотири перемоги у 26 матчах із квітня минулого року.

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А безпосередньо в Бундеслізі Лейпциг цього сезону виграв лише раз. Досвідчені Еміль Форсберг та Марсель Хальстенберг не зіграють через травми, але Хальстенберг травмований ще з літа.

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Баварія – одноосібний лідер чемпіонату. Мюнхенці випереджають найближчих переслідувачів на шість очок. З п'яти останніх матчів Бундесліги у них домашня поразка від гладбаської Боруссії (1:2) та чотири розгромні перемоги з 17 забитими голами у ворота суперників. Девіс та Горецка не зіграють через травми.

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ПРОГНОЗ: У першому колі Баварія розгромила Лейпцига на його полі (4:1). Думаю, і на цей раз ми побачимо багато голів – ТБ 3,5, обидві команди заб'ють. Чекаю на перемогу господарів.

Котирування Parimatch на ці результати:

  • перемога Баварії – 1.40
  • обидві заб'ють – 1.57
  • тотал більше 3,5 – 1.97

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