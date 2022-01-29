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Надаль против Медведева: кто фаворит в финале Australian Open?

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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29 января, 18:07
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В решающем матче мужского одиночного турнира представителю России будет противостоять рекордсмен турниров Большого Шлема. Рассказываем о котировках букмекеров
Победителем Открытого чемпионата Австралии станет Рафаэль Надаль или Даниил Медведев
Победителем Открытого чемпионата Австралии станет Рафаэль Надаль или Даниил Медведев

Завтра утром состоится финал Открытого чемпионата Австралии по теннису. В решающем матче Australian Open сразятся испанец Рафаэль Надаль и россиянин Даниил Медведев. Ожидается, что поединок стартует в 10:30.

В прямой трансляции игра будет показана на телеканале Eurosport 1. Тем временем, букмекеры оценили шансы игроков на трофей.

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По их мнению, Даниил Медведев является фаворитом встречи. Коэффициент на его триумф составляет 1.53, тогда как на испанца можно поставить за 2.60. Вероятность в процентах следующая:

  • победа Надаля – 37%
  • победа Медведева – 63%

Кроме того, наиболее вероятным исходом встречи является сухая победа Медведева в три сета – 3.65. Отметим, что на этом турнире Медведев лишь два матча из шести выиграл всухую.

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Даниил является текущей второй ракеткой мира, уступая в рейтинге лишь Новаку Джоковичу. Серба из-за нарушения ковидных правил въезда в Австралию дисквалифицировали с турнира, поскольку он не вакцинирован от коронавируса.

Даниил Медведев на Олимпиаде-2020
Даниил Медведев на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

В прошлом сезоне Медведев впервые вышел в финал Australian Open, однако в решающем матче уступил именно Джоковичу. Правда, тогда же в 2021 году россиянин взял реванш у серба в финале US Open, выиграв свой первый турнир Большого Шлема.

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Что же касается Надаля, то текущая пятая ракетка мира имеет наибольшее количество триумфов на ивентах четверки Grand Slam. У испанца 20 побед на Australian Open, Ролан Гаррос, Уимблдоне и US Open. Столько же и у Федерера с Джоковичем, поэтому завтра Рафа может стать единоличным лидером рейтинга.

Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль / Фото: Reuters

Правда, на Открытом чемпионате Австралии у Надаля лишь один триумф в далеком 2009-м. В финалах турнирах испанец проигрывал четырежды.

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