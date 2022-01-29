Надаль против Медведева: кто фаворит в финале Australian Open?

В решающем матче мужского одиночного турнира представителю России будет противостоять рекордсмен турниров Большого Шлема. Рассказываем о котировках букмекеров

Победителем Открытого чемпионата Австралии станет Рафаэль Надаль или Даниил Медведев

Завтра утром состоится финал Открытого чемпионата Австралии по теннису. В решающем матче Australian Open сразятся испанец Рафаэль Надаль и россиянин Даниил Медведев. Ожидается, что поединок стартует в 10:30.

В прямой трансляции игра будет показана на телеканале Eurosport 1. Тем временем, букмекеры оценили шансы игроков на трофей.

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По их мнению, Даниил Медведев является фаворитом встречи. Коэффициент на его триумф составляет 1.53, тогда как на испанца можно поставить за 2.60. Вероятность в процентах следующая:

победа Надаля – 37%

победа Медведева – 63%

Кроме того, наиболее вероятным исходом встречи является сухая победа Медведева в три сета – 3.65. Отметим, что на этом турнире Медведев лишь два матча из шести выиграл всухую.

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Даниил является текущей второй ракеткой мира, уступая в рейтинге лишь Новаку Джоковичу. Серба из-за нарушения ковидных правил въезда в Австралию дисквалифицировали с турнира, поскольку он не вакцинирован от коронавируса.

Даниил Медведев на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

В прошлом сезоне Медведев впервые вышел в финал Australian Open, однако в решающем матче уступил именно Джоковичу. Правда, тогда же в 2021 году россиянин взял реванш у серба в финале US Open, выиграв свой первый турнир Большого Шлема.

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Что же касается Надаля, то текущая пятая ракетка мира имеет наибольшее количество триумфов на ивентах четверки Grand Slam. У испанца 20 побед на Australian Open, Ролан Гаррос, Уимблдоне и US Open. Столько же и у Федерера с Джоковичем, поэтому завтра Рафа может стать единоличным лидером рейтинга.

Рафаэль Надаль / Фото: Reuters

Правда, на Открытом чемпионате Австралии у Надаля лишь один триумф в далеком 2009-м. В финалах турнирах испанец проигрывал четырежды.