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Надаль проти Медведєва: хто фаворит у фіналі Australian Open?

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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29 січня, 18:07
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У вирішальному матчі чоловічого одиночного турніру представнику Росії протистоятиме рекордсмен турнірів Великого Шлему. Розповідаємо про котирування букмекерів
Переможцем Відкритого чемпіонату Австралії стане Рафаель Надаль чи Данило Медведєв
Переможцем Відкритого чемпіонату Австралії стане Рафаель Надаль чи Данило Медведєв

Завтра вранці відбудеться фінал Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. У вирішальному матчі Australian Open змагатимуться іспанець Рафаель Надаль та росіянин Данило Медведєв. Очікується, що поєдинок стартує о 10.30.

У прямій трансляції гра буде показана на телеканалі Eurosport 1. Тим часом букмекери оцінили шанси гравців на трофей.

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На їхню думку, Данило Медведєв є фаворитом зустрічі . Коефіцієнт з його тріумф становить 1.53, тоді як на іспанця можна поставити за 2.60. Імовірність у відсотках така:

  • перемога Надаля – 37%
  • перемога Медведєва – 63%

Крім того, найімовірнішим результатом зустрічі є суха перемога Медведєва у три сети 3.65. Зазначимо, що на цьому турнірі Медведєв лише два матчі із шести виграв усуху.

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Данило є поточною другою ракеткою світу, поступаючись у рейтингу лише Новаку Джоковичу. Серба через порушення ковідних правил в'їзду до Австралії дискваліфікували з турніру, оскільки він не вакцинований від коронавірусу.

Данило Медведєв на Олімпіаді-2020
Данило Медведєв на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Минулого сезону Медведєв уперше вийшов у фінал Australian Open, проте у вирішальному матчі поступився саме Джоковичу. Щоправда, тоді ж 2021 року росіянин взяв реванш у серба у фіналі US Open, вигравши свій перший турнір Великого Шлему.

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Що ж стосується Надаля, то п'ята ракетка світу має найбільшу кількість тріумфів на івентах четвірки Grand Slam. Іспанець має 20 перемог на Australian Open, Ролан Гаррос, Вімблдоні та US Open. Стільки ж у Федерера з Джоковичем, тому завтра Рафа може стати одноосібним лідером рейтингу.

Рафаель Надаль
Рафаель Надаль / Фото: Reuters

Щоправда, на Відкритому чемпіонаті Австралії у Надаля лише один тріумф у далекому 2009-му. У фіналах турнірів іспанець програвав чотири рази.

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