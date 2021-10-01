На что поставить в УПЛ? Шахтер – фаворит матча с Динамо, Селезнев наконец-то забьет

Сегодня стартует 10 тур чемпионата Украины по футболу. Безусловно, главным блюдом уик-энда станет битва Динамо и Шахтера, которая пройдет в воскресенье на НСК "Олимпийский".
Тем временем, букмекеры назвали фаворитов во всех поединках 10 тура УПЛ. Особенно выделяются фаворитами в своих играх Ворскла, Днепр-1 и Колос.
|Дата
|Время
|Матч
|1
|Х
|2
|ТМ 2,5
|ТБ 2,5
|01.10.
|19:30
|Мариуполь – Рух
|2.70
|3.05
|2.80
|1.78
|2.05
|02.10.
|14:00
|Колос – Черноморец
|1.78
|3.80
|4.40
|2.00
|1.82
|02.10.
|17:00
|Львов – Днепр-1
|4.60
|3.80
|1.75
|1.81
|2.01
|02.10.
|19:30
|Ворскла – Ингулец
|1.71
|3.65
|5.20
|1.78
|2.05
|03.10.
|14:00
|Верес – Александрия
|2.95
|3.20
|2.50
|1.71
|2.15
|03.10.
|17:00
|Заря – Десна
|1.96
|3.50
|3.90
|1.94
|1.87
|03.10.
|17:00
|Металлист-1925 – Минай
|2.03
|3.60
|3.55
|1.81
|2.01
|03.10.
|19:30
|Динамо – Шахтер
|2.75
|3.40
|2.50
|1.96
|1.93
Также определены главные фавориты на то, чтобы оформить гол в матчах 10 тура. Самым вероятным голеадором называют форварда Ворсклы Руслана Степанюка, которому предстоит сразиться с Ингульцом.
|Матч
|Игрок
|Коэф
|Мариуполь – Рух
|Андрей Кулаков (М)
Андрей Борячук (Р)
|2.55
|Колос – Черноморец
|Владимир Лысенко (К)
|2.55
|Львов – Днепр-1
|Артем Довбик (Д)
|2.20
|Ворскла – Ингулец
|Руслан Степанюк (В)
|2.00
|Верес – Александрия
|Клаудио Спинелли (А)
|2.75
|Заря – Десна
|Шахаб Захеди (З)
Денис Безбородько (Д)
|2.55
|Металлист-1925 – Минай
|Марлисон (М)
|2.30
|Динамо – Шахтер
|Виктор Цыганков (Д)
|2.55
Также букмекеры дают неплохой коэффициент и на то, что Евгений Селезнев прервет свою голевую засуху. Ставка на гол форварда Миная в ворота Металлиста-1925 равна 2.75.