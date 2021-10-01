Игра
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова ☑ Слуги в Трускавце ⚡ Газовый скандал с Венгрией 👑 Мисс Украина-2021 - фото
СЕГОДНЯ Игра Букмекеры

На что поставить в УПЛ? Шахтер – фаворит матча с Динамо, Селезнев наконец-то забьет

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
1 октября, 16:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Предлагаем вашему вниманию котировки на все матчи 10 тура чемпионата Украины, главным украшением которого станет очный поединок главных претендентов на трофей
Шахтер - фаворит в матче против Динамо, а Селезнев забьет Металлисту-1925
Шахтер - фаворит в матче против Динамо, а Селезнев забьет Металлисту-1925

Сегодня стартует 10 тур чемпионата Украины по футболу. Безусловно, главным блюдом уик-энда станет битва Динамо и Шахтера, которая пройдет в воскресенье на НСК "Олимпийский".

Тем временем, букмекеры назвали фаворитов во всех поединках 10 тура УПЛ. Особенно выделяются фаворитами в своих играх Ворскла, Днепр-1 и Колос.

ДатаВремяМатч1Х2ТМ 2,5ТБ 2,5
01.10.19:30Мариуполь – Рух2.703.052.801.782.05
02.10.14:00Колос – Черноморец1.783.804.402.001.82
02.10.17:00Львов – Днепр-14.603.801.751.812.01
02.10.19:30Ворскла – Ингулец1.713.655.201.782.05
03.10.14:00Верес – Александрия2.953.202.501.712.15
03.10.17:00Заря – Десна1.963.503.901.941.87
03.10.17:00Металлист-1925 – Минай2.033.603.551.812.01
03.10.19:30Динамо – Шахтер2.753.402.501.961.93
Реклама

Также определены главные фавориты на то, чтобы оформить гол в матчах 10 тура. Самым вероятным голеадором называют форварда Ворсклы Руслана Степанюка, которому предстоит сразиться с Ингульцом.

МатчИгрокКоэф
Мариуполь – РухАндрей Кулаков (М)
Андрей Борячук (Р)		2.55
Колос – ЧерноморецВладимир Лысенко (К)2.55
Львов – Днепр-1Артем Довбик (Д)2.20
Ворскла – ИнгулецРуслан Степанюк (В)2.00
Верес – АлександрияКлаудио Спинелли (А)2.75
Заря – ДеснаШахаб Захеди (З)
Денис Безбородько (Д)		2.55
Металлист-1925 – МинайМарлисон (М)2.30
Динамо – ШахтерВиктор Цыганков (Д)2.55

Также букмекеры дают неплохой коэффициент и на то, что Евгений Селезнев прервет свою голевую засуху. Ставка на гол форварда Миная в ворота Металлиста-1925 равна 2.75.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Букмекеры
Покер
Новости покера
Казино
Новости казино
психология азарта
Больше советов
Киберспорт
Новости киберспорта
Игры разума
Все новости
Последние новости
Показать еще
ТОП-матчи

Динамо

3 окт

19:30

Шахтер

2.80

3.50

2.45
Опрос
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять