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На що поставити в УПЛ? Шахтар – фаворит матчу з Динамо, Селезньов нарешті заб'є

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
1 жовтня, 16:00
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Пропонуємо вашій увазі котирування на всі матчі 10 туру чемпіонату України, головною прикрасою якого стане очний поєдинок головних претендентів на трофей
Шахтар - фаворит у матчі проти Динамо, а Селезньов заб'є Металісту-1925
Шахтар - фаворит у матчі проти Динамо, а Селезньов заб'є Металісту-1925

Сьогодні стартує 10 тур чемпіонату України з футболу. Безумовно, головною стравою вікенду стане битва Динамо і Шахтаря, яка пройде в неділю на НСК "Олімпійський".

Тим часом, букмекери назвали фаворитів у всіх поєдинках 10 туру УПЛ. Особливо виділяються фаворитами у своїх іграх Ворскла, Дніпро-1 і Колос.

Дата час матч 1 Х 2 ТМ 2,5 ТБ 2,5
01.10.19:30Маріуполь – Рух 2.703.052.801.782.05
02.10.14:00Колос – Чорноморець 1.783.804.402.001.82
02.10.17:00Львів – Дніпро-1 4.603.801.751.812.01
02.10.19:30Ворскла – Інгулець 1.713.655.201.782.05
03.10.14:00Верес – Олександрія 2.953.202.501.712.15
03.10.17:00Зоря – Десна 1.963.503.901.941.87
03.10.17:00Металіст-1925 – Минай 2.033.603.551.812.01
03.10.19:30Динамо – Шахтар 2.753.402.501.961.93
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Також визначені головні фаворити на те, щоб оформити гол в матчах 10 туру. Найімовірніший голеадором називають форварда Ворскли Руслана Степанюка, якому належить битися з Інгульцем.

Матч Гравець Коеф
Маріуполь – Рух Андрій Кулаков (М)
Андрій Борячук (Р)		2.55
Колос – Чорноморець Володимир Лисенко (К)2.55
Львів – Дніпро-1 Артем Довбик (Д)2.20
Ворскла – Інгулець Руслан Степанюк (В)2.00
Верес – Олександрія Клаудіо Спінеллі (А)2.75
Зоря – Десна Шахаб Захеді (З)
Денис Безбородько (Д)		2.55
Металіст-1925 – Минай Марлісон (М)2.30
Динамо – Шахтар Віктор Циганков (Д)2.55

Також букмекери дають непоганий коефіцієнт і на те, що Євген Селезньов перерве свою гольову засуху. Ставка на гол форварда Миная у ворота Металіста-1925 дорівнює 2.75.

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