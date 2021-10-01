На що поставити в УПЛ? Шахтар – фаворит матчу з Динамо, Селезньов нарешті заб'є

Пропонуємо вашій увазі котирування на всі матчі 10 туру чемпіонату України, головною прикрасою якого стане очний поєдинок головних претендентів на трофей

Шахтар - фаворит у матчі проти Динамо, а Селезньов заб'є Металісту-1925

Сьогодні стартує 10 тур чемпіонату України з футболу. Безумовно, головною стравою вікенду стане битва Динамо і Шахтаря, яка пройде в неділю на НСК "Олімпійський".

Тим часом, букмекери назвали фаворитів у всіх поєдинках 10 туру УПЛ. Особливо виділяються фаворитами у своїх іграх Ворскла, Дніпро-1 і Колос.

Дата час матч 1 Х 2 ТМ 2,5 ТБ 2,5 01.10. 19:30 Маріуполь – Рух 2.70 3.05 2.80 1.78 2.05 02.10. 14:00 Колос – Чорноморець 1.78 3.80 4.40 2.00 1.82 02.10. 17:00 Львів – Дніпро-1 4.60 3.80 1.75 1.81 2.01 02.10. 19:30 Ворскла – Інгулець 1.71 3.65 5.20 1.78 2.05 03.10. 14:00 Верес – Олександрія 2.95 3.20 2.50 1.71 2.15 03.10. 17:00 Зоря – Десна 1.96 3.50 3.90 1.94 1.87 03.10. 17:00 Металіст-1925 – Минай 2.03 3.60 3.55 1.81 2.01 03.10. 19:30 Динамо – Шахтар 2.75 3.40 2.50 1.96 1.93

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Також визначені головні фаворити на те, щоб оформити гол в матчах 10 туру. Найімовірніший голеадором називають форварда Ворскли Руслана Степанюка, якому належить битися з Інгульцем.

Матч Гравець Коеф Маріуполь – Рух Андрій Кулаков (М)

Андрій Борячук (Р) 2.55 Колос – Чорноморець Володимир Лисенко (К) 2.55 Львів – Дніпро-1 Артем Довбик (Д) 2.20 Ворскла – Інгулець Руслан Степанюк (В) 2.00 Верес – Олександрія Клаудіо Спінеллі (А) 2.75 Зоря – Десна Шахаб Захеді (З)

Денис Безбородько (Д) 2.55 Металіст-1925 – Минай Марлісон (М) 2.30 Динамо – Шахтар Віктор Циганков (Д) 2.55

Також букмекери дають непоганий коефіцієнт і на те, що Євген Селезньов перерве свою гольову засуху. Ставка на гол форварда Миная у ворота Металіста-1925 дорівнює 2.75.