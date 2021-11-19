Можно даже на поле не выходить. Почему у Черноморца нет шансов в игре с Динамо

Букмекеры выставили космический коэффициент на успех одесской команды и даже не верят, что подопечные Юрия Мороза смогут забить

Динамо - явный фаворит в дуэли с Черноморцем / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня состоится поединок 15-го тура чемпионата Украины по футболу с участием действующего чемпиона страны. Киевское Динамо сыграет против Черноморца из Одессы. Встреча пройдет на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало – в 19:30.

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Онлайн-трансляция матча Черноморец – Динамо будет доступна у нас на сайте. Тем временем букмекеры назвали фаворита в столичной битве.

По их мнению, безоговорочным фаворитом встречи является команда Мирчи Луческу. Ставки на победу киевлян варьируются около 1.12, тогда как на одесситов выставлен коэффициент от 19.50 до 29.00. Ничья же оценивается примерно в 8.40.

Компания Черноморец Ничья Динамо Parimatch 19.50 8.70 1.13 Favbet 19.50 9.10 1.12 Vbet 26.00 8.40 1.12 1xbet 21.00 8.70 1.11 Marsbet 29.00 7.70 1.12

Также эксперты не сомневаются, что в матче будет много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет всего 1.43, тогда как на "меньше" можно поставить за 2.70.

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Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события довольно низкая – 2.47. Кроме того, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов:

Виктор Цыганков – 1.45

Денис Гармаш – 2.00

Виталий Буяльский – 2.00

Витиньо – 2.55

Карлос Де Пена – 2.75

Владимир Шепелев – 5.00

Артур Авагимян – 5.50

Александр Караваев – 5.50

Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:

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будет пенальти – 2.80

красная карточка – 4.60

Черноморец не проиграет – 6.00

Динамо выиграет в 4 и больше гола – 3.70

будет автогол – 6.75

один из игроков оформит хет-трик – 8.50

На данный момент Динамо идет на втором месте в турнирной таблице УПЛ, имея поровну очков с Шахтером. Черноморец же борется за выживание, однако сейчас располагается на спасительном 12-м месте, имея отрыв от последнего Мариуполя в четыре балла.

В прошлом туре одесситы приятно удивили, вырвав сумасшедшую победу в игре с Рухом (4:3). Забив три мяча к 57-й минуте, Черноморец умудрился упустить преимущество за 12 минут. Правда, поздний гол Тлумака позволил одесситам таки праздновать победу.

Динамо же наоборот провалило последний матч в чемпионате, потерпев первое поражение в турнире. Обыграть киевлян сумела Ворскла, которая забила два гола на НСК "Олимпийский" и пропустила один лишь в компенсированное время.