Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Анатомія "Вагнергейту" Чорноморець - Динамо: онлайн Чорноморець - Динамо: онлайн 💸 Тисяча Зеленського 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Гра Букмекери

Можна навіть на поле не виходити. Чому у Чорноморця немає шансів у грі з Динамо

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
19 листопада, 13:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Букмекери виставили космічний коефіцієнт на успіх одеської команди і навіть не вірять, що підопічні Юрія Мороза зможуть забити
Динамо – явний фаворит у дуелі з Чорноморцем
Динамо – явний фаворит у дуелі з Чорноморцем / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Сьогодні відбудеться поєдинок 15-го туру чемпіонату України з футболу за участю чинного чемпіона країни. Київське Динамо зіграє проти Чорноморця з Одеси. Зустріч відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві. Початок – о 19:30.

Реклама

Онлайн-трансляція матчу Чорноморець – Динамо буде доступна у нас на сайті. Тим часом букмекери назвали фаворита у столичній битві.

Чорноморець – Динамо
дивiться на olltv
Дивитися

На їхню думку, беззаперечним фаворитом зустрічі є команда Мірчі Луческу. Ставки на перемогу киян варіюються близько 1.12, тоді як на одеситів виставлено коефіцієнт від 19.50 до 29.00. Нічия ж оцінюється приблизно в 8.40.

Компанія Чорноморець Нічия Динамо
Parimatch 19.508.701.13
Favbet 19.509.101.12
Vbet 26.008.401.12
1xbet 21.008.701.11
Marsbet 29.007.701.12

Також експерти не сумніваються, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить всього 1.43, тоді як на "менше" можна поставити за 2.70.

Реклама

Читайте також: Розклад 15-го туру чемпіонату України

Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події є досить низькою – 2.47. Крім того, букмекери визначили найімовірніших авторів голів:

  • Віктор Циганков – 1.45
  • Денис Гармаш – 2.00
  • Віталій Буяльський – 2.00
  • Вітіньо – 2.55
  • Карлос Де Пена – 2.75
  • Володимир Шепелєв – 5.00
  • Артур Авагімян – 5.50
  • Олександр Караваєв – 5.50

Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:

Реклама
  • буде пенальті – 2.80
  • червона картка – 4.60
  • Чорноморець не програє – 6.00
  • Динамо виграє у 4 і більше голи – 3.70
  • буде автогол – 6.75
  • один із гравців оформить хет-трик – 8.50

На цей момент Динамо йде на другому місці у турнірній таблиці УПЛ, маючи порівну очок із Шахтарем. Чорноморець же бореться за виживання, проте зараз перебуває на рятівному 12-му місці, маючи відрив від останнього Маріуполя у чотири бали.

Минулого туру одесити приємно здивували, вирвавши божевільну перемогу у грі з Рухом (4:3). Забивши три м'ячі до 57-ї хвилини, Чорноморець примудрився упустити перевагу за 12 хвилин. Щоправда, пізній гол Тлумака дозволив одеситам святкувати перемогу.

Динамо ж навпаки провалило останній матч у чемпіонаті, зазнавши першої поразки у турнірі. Обіграти киян зуміла Ворскла, яка забила два голи на НСК "Олімпійський" і пропустила лише у компенсований час.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Букмекери
Покер
Новини покеру
Казино
Новини казино
психологія азарту
Більше порад
Кіберспорт
Новини кіберспорту
Ігри розуму
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Опитування
Опитування
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти