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Много мячей и уверенная победа Реала? Оцениваем шансы Шахтера на успех в Мадриде

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
3 ноября, 10:20
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Дончане являются явными андердогами в битве с Реалом в Лиге чемпионов. Команде Роберто Де Дзерби нужна победа, чтобы остаться в гонке за плей-офф
Роберто Де Дзерби постарается обыграть команду Карло Анчелотти
Роберто Де Дзерби постарается обыграть команду Карло Анчелотти / Фото: Getty Images

Сегодня состоится поединок 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов с участием вице-чемпиона Украины Шахтера. Команда Роберто Де Дзерби сыграет на выезде против мадридского Реала. Встреча пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Начало – в 19:45.

Онлайн-трансляция матча Реал – Шахтер будет доступна у нас на сайте. Тем временем букмекеры назвали фаворита матча в столице Украины.

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По их мнению, безоговорочным фаворитом встречи является испанская команда. Ставки на победу Реала варьируются около 1.24, тогда как на дончан выставлен коэффициент выше 11.00. Ничья же оценивается примерно в 7.00.

КомпанияРеалНичьяШахтер
Parimatch1.226.9014.50
Favbet1.257.0011.00
Vbet1.246.6015.00
1xbet1.237.2015.00
Marsbet1.246.4015.50

Также эксперты уверены, что в матче будет много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет 1.49, тогда как на "меньше" можно поставить за 2.63.

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Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события – 2.12. Кроме того, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов. Среди фаворитов в основном представители испанской команды:

  • Карим Бензема – 1.60
  • Лука Йович – 1.60
  • Винисиус Жуниор – 1.80
  • Родриго – 2.00
  • Марко Асенсио – 2.50
  • Эден Азар – 2.50
  • Иско – 2.70
  • Тони Кроос – 3.00
  • Лукас Васкес – 3.20
  • Лука Модрич – 3.50
  • Фернандо – 4.00
  • Давид Алаба – 4.00
  • Манор Соломон – 4.50
  • Марлос – 4.50

Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:

  • будет пенальти – 2.60
  • забьет игрок с замены – 2.75
  • тотал больше 4,5 – 3.55
  • Шахтер не проиграет – 4.15
  • красная карточка – 4.60
  • Реал выиграет в 3 мяча и более – 4.70
  • будет автогол – 9.00

В первых трех турах Шахтер набрал лишь один балл, сыграв вничью с Интером (0:0), тогда как Реал взял 6 баллов и умудрился уступить Шерифу. В первой дуэли против Шахтера мадридцы уверенно выиграли со счетом 5:0.

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После той встречи команды провели по три матча на внутренней арене. Дончане добыли две победы в чемпионате и прошли в Кубке Черноморец. Реал же взял семь очков в трех играх, переиграв, в том числе, и принципиального соперника в лице Барселоны.

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