Много мячей и уверенная победа Реала? Оцениваем шансы Шахтера на успех в Мадриде

Сегодня состоится поединок 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов с участием вице-чемпиона Украины Шахтера. Команда Роберто Де Дзерби сыграет на выезде против мадридского Реала. Встреча пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Начало – в 19:45.
Онлайн-трансляция матча Реал – Шахтер будет доступна у нас на сайте. Тем временем букмекеры назвали фаворита матча в столице Украины.
По их мнению, безоговорочным фаворитом встречи является испанская команда. Ставки на победу Реала варьируются около 1.24, тогда как на дончан выставлен коэффициент выше 11.00. Ничья же оценивается примерно в 7.00.
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|Компания
|Реал
|Ничья
|Шахтер
|Parimatch
|1.22
|6.90
|14.50
|Favbet
|1.25
|7.00
|11.00
|Vbet
|1.24
|6.60
|15.00
|1xbet
|1.23
|7.20
|15.00
|Marsbet
|1.24
|6.40
|15.50
Также эксперты уверены, что в матче будет много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет 1.49, тогда как на "меньше" можно поставить за 2.63.
Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события – 2.12. Кроме того, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов. Среди фаворитов в основном представители испанской команды:
- Карим Бензема – 1.60
- Лука Йович – 1.60
- Винисиус Жуниор – 1.80
- Родриго – 2.00
- Марко Асенсио – 2.50
- Эден Азар – 2.50
- Иско – 2.70
- Тони Кроос – 3.00
- Лукас Васкес – 3.20
- Лука Модрич – 3.50
- Фернандо – 4.00
- Давид Алаба – 4.00
- Манор Соломон – 4.50
- Марлос – 4.50
Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:
- будет пенальти – 2.60
- забьет игрок с замены – 2.75
- тотал больше 4,5 – 3.55
- Шахтер не проиграет – 4.15
- красная карточка – 4.60
- Реал выиграет в 3 мяча и более – 4.70
- будет автогол – 9.00
В первых трех турах Шахтер набрал лишь один балл, сыграв вничью с Интером (0:0), тогда как Реал взял 6 баллов и умудрился уступить Шерифу. В первой дуэли против Шахтера мадридцы уверенно выиграли со счетом 5:0.
После той встречи команды провели по три матча на внутренней арене. Дончане добыли две победы в чемпионате и прошли в Кубке Черноморец. Реал же взял семь очков в трех играх, переиграв, в том числе, и принципиального соперника в лице Барселоны.