Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Реал - Шахтар: онлайн Реал - Шахтар: онлайн 😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Гра Букмекери

Багато м'ячів і впевнена перемога Реала? Оцінюємо шанси Шахтаря на успіх у Мадриді

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
3 листопада, 10:20
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Донеччани є явними андердогами у битві з Реалом у Лізі чемпіонів. Команді Роберто Де Дзербі потрібна перемога, щоб залишитися в гонці за плей-офф
Роберто Де Дзербі спробує обіграти команду Карло Анчелотті
Роберто Де Дзербі спробує обіграти команду Карло Анчелотті / Фото: Getty Images

Сьогодні відбудеться двобій 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів за участю віце-чемпіона України Шахтаря. Команда Роберто Де Дзербі зіграє на виїзді проти мадридського Реалу. Зустріч проходитиме на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" у Мадриді. Початок – о 19:45.

Онлайн-трансляція матчу Реал-Шахтар буде доступна у нас на сайті. Тим часом букмекери назвали фаворита матчу у столиці України.

Реклама

На їхню думку, беззаперечним фаворитом зустрічі є іспанська команда. Ставки на перемогу Реалу варіюються навколо 1.24, тоді як на донеччан виставлений коефіцієнт вище 11.00. Нічия ж оцінюється приблизно в 7.00.

Компанія Реал Нічия Шахтар
Parimatch 1.226.9014.50
Favbet 1.257.0011.00
Vbet 1.246.6015.00
1xbet 1.237.2015.00
Marsbet 1.246.4015.50

Також експерти впевнені, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить 1.49, тоді як на "менше" можна поставити за 2.63.

Реклама

Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події – 2.12. Крім того, букмекери визначили найімовірніших авторів голів. Серед фаворитів переважно представники іспанської команди:

  • Карім Бензема – 1.60
  • Лука Йовіч – 1.60
  • Вінісіус Жуніор – 1.80
  • Родріго – 2.00
  • Марко Асенсіо – 2.50
  • Еден Азар – 2.50
  • Іско – 2.70
  • Тоні Кроос – 3.00
  • Лукас Васкес – 3.20
  • Лука Модріч – 3.50
  • Фернандо – 4.00
  • Давід Алаба – 4.00
  • Манор Соломон – 4.50
  • Марлос – 4.50

Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:

  • буде пенальті – 2.60
  • заб'є гравець із заміни – 2.75
  • тотал більше 4,5 – 3.55
  • Шахтар не програє – 4.15
  • червона картка – 4.60
  • Реал виграє у 3 м'ячі та більше – 4.70
  • буде автогол – 9.00

У перших трьох турах Шахтар набрав лише один бал, зігравши внічию з Інтером (0:0), тоді як Реал взяв 6 балів і примудрився поступитися Шерифу. У першій дуелі проти "Шахтаря" мадридці впевнено виграли з рахунком 5:0.

Реклама

Після тієї зустрічі команди провели по три матчі на внутрішній арені. Донеччани здобули дві перемоги у чемпіонаті та пройшли у Кубку Чорноморець. Реал же взяв сім очок у трьох іграх, перегравши, зокрема, і принципового суперника в особі Барселони.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Букмекери
Покер
Новини покеру
Казино
Новини казино
психологія азарту
Більше порад
Кіберспорт
Новини кіберспорту
Ігри розуму
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ТОП-матчі

Реал

Сьогодні

19:45

Шахтар

1.24

7.00

14.5

Зоря

Завтра

19:45

ЦСКА Софія

2.09

3.52

3.42
Опитування
Опитування
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти