Милан останется без еврокубков, Реал вновь одолеет Интер. Котировки на матчи Лиги чемпионов

Сегодня в Лиге чемпионов пройдут матчи последнего тура в группах A-D. Среди них будет и поединок с участием вице-чемпиона Украины.
Шахтер примет Шериф на НСК "Олимпийский", а онлайн поединка Лиги чемпионов на нашем сайте. Тем временем, букмекерская компания Parimatch определила фаворитов и в других встречах.
|МАТЧ
|1
|Х
|2
|Шахтер – Шериф
|1.64
|4.00
|5.60
|Реал – Интер
|2.44
|3.50
|2.95
|ПСЖ – Брюгге
|1.33
|5.80
|8.50
|Лейпциг – Манчестер Сити
|3.50
|4.10
|1.96
|Милан – Ливерпуль
|2.26
|3.70
|3.10
|Порту – Атлетико
|2.70
|3.40
|2.70
|Боруссия Д – Бешикташ
|1.21
|7.30
|13.00
|Аякс – Спортинг
|1.35
|5.70
|8.30
ГРУППА А
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Манчестер Сити и ПСЖ уже гарантировали себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, причем англичане точно будут первыми. Остается открытым вопрос в путевке в Лигу Европы. Пока на третьем месте идет Лейпциг, которому нужно против Сити сыграть не хуже, чем Брюгге в Париже. При равенстве преимущество во встречах в пользу немецкой команды.
ГРУППА В
Ливерпуль гарантировал себе 1 место в группе, а вот между Порту, Миланом и Атлетико развернется борьба за вторую путевку в 1/8 финала, а также в Лигу Европы.
- Порту пройдет дальше в случае победы или же если сыграет вничью, а Милан потеряет очки
- Атлетико окажется в плей-офф ЛЧ лишь в случае своей победы и сохранения преимущества над Миланом по разнице мячей. Ничья же может дать команде Симеоне путевку в ЛЕ, если Милан не выиграет у Ливерпуля
- Милану поможет лишь победа над мерсисайдцами и ничья в параллельном матче или же некрупная победа мадридцев
Котировки Parimatch на выход в плей-офф следующие:
- Порту – 1.75
- Атлетико – 3.75
- Милан – 4.00
ГРУППА С
Здесь по сути остались два товарищеских матча. Аякс набрал максимум очков и выходит с первой позиции, Спортинг сумел вырвать второе место в очной дуэли с Боруссией. Дортмундцы же отправятся в Лигу Европы, а Бешиктащ постарается громко хлопнуть дверью.
ГРУППА D
Здесь уже узнали свои места две последние команды. Шахтер вылетает из еврокубков, а Шериф попробует свои силы в плей-офф Лиги Европы. Открытым остается вопрос первого места. Реал опережает Интер на два балла, поэтому в очной встрече команду Анчелотти устроит и ничья. Итальянцам же необходимо играть лишь на победу.