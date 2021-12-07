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Мілан залишиться без єврокубків, Реал знову переможе Інтер. Котирування на матчі Ліги чемпіонів

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
7 грудня, 17:25
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Букмекери назвали фаворитів у вирішальних матчах групової стадії головного клубного турніру Європи
Едін Джеко та Златан Ібрагімович будуть вести міланські команди до перемог у вирішальних матчах
Едін Джеко та Златан Ібрагімович будуть вести міланські команди до перемог у вирішальних матчах / Фото: REUTERS

Сьогодні у Лізі чемпіонів пройдуть матчі останнього туру у групах A-D. Серед них буде і двобій за участю віце-чемпіона України.

Шахтар прийме Шериф на НСК "Олімпійський", а онлайн поєдинку Ліги чемпіонів на нашому сайті. Тим часом букмекерська компанія Parimatch визначила переможців та інших зустрічах.

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МАТЧ 1 Х 2
Шахтар – Шериф 1.644.005.60
Реал – Інтер 2.443.502.95
ПСЖ – Брюгге 1.335.808.50
Лейпциг – Манчестер Сіті 3.504.101.96
Мілан – Ліверпуль 2.263.703.10
Порту – Атлетіко 2.703.402.70
Боруссія Д – Бешикташ 1.217.3013.00
Аякс – Спортинг 1.355.708.30

ГРУПА А

Манчестер Сіті та ПСЖ вже гарантували собі вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, причому англійці точно будуть першими. Залишається відкритим питання у путівці до Ліги Європи. Поки що на третьому місці йде Лейпциг, якому потрібно проти Сіті зіграти не гірше, ніж Брюгге у Парижі. При рівності перевага у зустрічах на користь німецької команди.

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ГРУПА В

Ліверпуль гарантував собі 1 місце у групі, а ось між Порту, Міланом та Атлетіко розгорнеться боротьба за другу путівку до 1/8 фіналу, а також у Лігу Європи.

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  • Порту пройде далі у разі перемоги або якщо зіграє внічию, а Мілан втратить очки
  • Атлетіко опиниться в плей-офф ЛЧ лише у разі своєї перемоги та збереження переваги над Міланом за різницею м'ячів. Нічия ж може дати команді Сімеоні путівку в ЛЄ, якщо Мілан не виграє у Ліверпуля
  • Мілану допоможе лише перемога над мерсисайдцями та нічия у паралельному матчі або ж невелика перемога мадридців

Котирування Parimatch на вихід у плей-офф:

  • Порту – 1.75
  • Атлетіко – 3.75
  • Мілан – 4.00

ГРУПА С

Тут по суті залишилися два товариські матчі. Аякс набрав максимум очок і виходить з першої позиції, Спортинг зумів вирвати друге місце у очній дуелі з Боруссією. Дортмундці ж вирушать до Ліги Європи, а Бешиктащ постарається голосно грюкнути дверима.

ГРУПА D

Тут уже впізнали свої місця дві останні команди. Шахтар вилітає з єврокубків, а Шериф спробує свої сили у плей-офф Ліги Європи. Відкритим лишається питання першого місця. Реал випереджає Інтер на два бали, тож в очній зустрічі команду Анчелотті влаштує нічия. Італійцям необхідно грати лише на перемогу.

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ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Лейпциг

Сьогодні

19:45

Манчестер Сіті

3.80

3.95

1.93

Шахтар

Сьогодні

22:00

Шериф

1.63

4.00

5.70

Реал

Сьогодні

22:00

Інтер

2.44

3.45

2.95

Мілан

Сьогодні

22:00

Ліверпуль

2.14

3.75

3.30

Порту

Сьогодні

22:00

Атлетіко

2.70

3.35

2.70
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