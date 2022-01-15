Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😡 Кибератака против Украины 🔔 Угроза войны с Россией 💼 Дело против Порошенко 🌊 Крещение-2022
СЕГОДНЯ Игра Букмекер

Месть за финал Лиги чемпионов: где смотреть матч Манчестер Сити – Челси и кто фаворит

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 января, 08:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Прогноз и список трансляций матча в чемпионате Англии. Победа может фактически гарантировать Ман Сити чемпионство в АПЛ
Манчестер Сити и Челси сойдутся в центральной встрече 22 тура АПЛ
Манчестер Сити и Челси сойдутся в центральной встрече 22 тура АПЛ

В субботу, 15 января, в АПЛ состоится центральный поединок 22-го тура, в котором сойдутся Манчестер Сити и Челси. Матч состоится в Манчестере на стадионе "Этихад". Начало – в 14:30.

Где смотреть матч Манчестер Сити – Челси? В прямой трансляции встреча будет показана на телеканале Setanta Sports+. Также смотреть игру Ман Сити – Челси онлайн можно на сервисе OLL.TV (в подписке).

Реклама
Трансляцию Ман Сити – Челси
смотрите на olltv
Смотреть

Тем временем букмекеры оценили шансы команд в поединке. По мнению Parimatch, Сити является фаворитом дуэли. Котировки на победу "горожан" равны 1.71, тогда как на Челси – 5.20. Коэффициент на ничью составляет 3.85. Вероятность результата матча в процентах:

  • победа Манчестер Сити – 56%
  • ничья – 25%
  • победа Челси – 19%

Манчестер Сити и Челси занимают первые две строчки в турнирной таблице, однако между командами уже создан отрыв аж в 10 очков. Сити выиграл аж 11 матчей подряд в АПЛ, тогда как Челси атаковала ничейная лихорадка – четыре мирных исхода в последних пяти играх.

Читайте также: Прогноз Кирилла Круторогова на матч Манчестер Сити – Челси

Реклама

При этом лондонцы по потерянным очкам уступают еще и Ливерпулю, который провел на матч меньше. Неудивительно, что если Сити сегодня победит, то команду можно будет досрочно назвать чемпионом Англии-2022.

В нынешнем сезоне команды уже отыграли встречу на "Стэмфорд Бридж". Команда Гвардиолы увезла из Лондона минимальную победу благодаря голу Жезуса.

Впрочем, в памяти многих болельщиков еще свеж последний финал Лиги чемпионов. В мае прошлого года Челси и Сити разыграли главный трофей Европы между собой и Кубок достался "синим". Единственным голом тогда отметился Кай Хаверц.

Реклама

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Букмекер
Покер
Новости покера
Казино
Новости казино
психология азарта
Больше советов
Киберспорт
Новости киберспорта
Игры разума
Все новости
Последние новости
Показать еще
ТОП-МАТЧИ НЕДЕЛИ

Манчестер Сити

Сегодня

14:30

Челси

1.68

3.95

5.30

Астон Вилла

Сегодня

19:30

Манчестер Юнайтед

2.98

3.50

2.48

Тоттенхэм

Завтра

18:30

Арсенал

2.26

3.35

3.40
Опрос
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Опрос

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять