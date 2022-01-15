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Досрочная коронация Ман Сити: почему команда Зинченко обыграет Челси

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
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15 января, 06:50
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Кирилл Круторогов ставит на то, что Манчестер Сити в непростом матче одолеет Челси. Анонс и прогноз на матч чемпионата Англии
Томас Тухель и Пеп Гвардиола снова встретятся после финала Лиги чемпионов
Томас Тухель и Пеп Гвардиола снова встретятся после финала Лиги чемпионов

Вчера в АПЛ стартовал 22-й тур чемпионата Англии, а уже сегодня пройдет центральный поединок уикенда. В гости к Манчестер Сити приедет Челси. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

МАНЧЕСТЕР СИТИ – ЧЕЛСИ
15 января, суббота, в 14:30, Setanta Sports+
Котировки Parimatch на результат: 1.68 – 3.95 – 5.30

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Лидеры английской Премьер-лиги сыграют между собой. "Горожане" опережают преследователей из Лондона на 10 очков, поэтому "синим" нужно исключительно побеждать. В случае обратного, вероятно, Гвардиола и Ко золотые медали уже не упустят.

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У Сити семь побед подряд, если брать во внимание все турниры, 11 в чемпионате и пять на своем поле в АПЛ. В последних двух домашних матчах этого турнира Ман Сити забил 13 голов. Рияд Марез не поможет из-за участия в Кубке Африки. Под вопросом Зинченко и Фоден, которые восстанавливаются после коронавируса.

У Челси же серия из 11 матчей без поражений, но в ней пять ничьих. Также они выиграли три последних матча, в частности, дважды обыграли Тоттенхэм в Кубке. А вот в пяти последних турах чемпионата у них лишь одна победа при четырех ничьих, что, в частности, и отдалило их от "горожан".

Челси и Манчестер Сити встретятся впервые с финала Лиги чемпионов
Челси и Манчестер Сити встретятся впервые с финала Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

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На выезде в Премьер-лиге текущего сезона они лишь раз проиграли, дважды расписывали мировые и добыли семь побед. Кадровые проблемы в первую очередь касаются защиты – Чилуэлл, Джеймс, Кристенсен, Тьяго Силва, а также Канте и форвард Вернер вне игры.

ПРОГНОЗ: В победу гостей не верится, но Челси упрется и хозяевам просто не будет. Думаю, обе команды забьют и Ман Сити победит.

Котировки Parimatch на эти результаты:

  • победа Манчестер Сити – 1.68
  • обе забьют – 1.77

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