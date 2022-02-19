Манчестер Сити не выиграет: чего ждать Зинченко от битвы с Тоттенхэмом

Сегодня в чемпионате Англии стартует 26 тур АПЛ. В центральном матче дня сразятся Манчестер Сити и Тоттенхэм. В ожидании игры предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.
МАНЧЕСТЕР СИТИ – ТОТТЕНХЭМ
19 февраля, суббота, в 21:45, Setanta Sports
Котировки Parimatch на результат: 1.30 – 6.00 – 9.90
Абсолютный лидер Премьер-лиги, имеющий девять очков преимущества над преследователями, примет соперника, который боролся за Лигу чемпионов, но откатился аж на восьмое место. До еврокубковой зоны "шпорам" не хватает пяти очков, до четвертого места – семь, но они провели на три игры меньше конкурентов.
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Так что все еще не слишком плохо, но три поражения в последних турах явно не обнадеживают болельщиков и руководство. Неудача с "горожанами" ситуацию только усугубит. Танганга, Дайер и Скипп не сыграют из-за травм, хотя последние двое близки к возвращению на поле.
В первом круге Тоттенхэм дома обыграл Сити (1:0). Это поражение до сих пор остается единственным выездным для команды Гвардиолы в АПЛ текущего сезона. Сейчас у "горожан" актуальна серия из 13 матчей без поражений во всех турнирах.
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В чемпионате они не проигрывали с октября – 15 туров кряду. Посреди недели они в гостях уничтожили Спортинг в первом матче плей-офф ЛЧ (5:0), по сути решив вопрос с выходом в следующий раунд. Участие Грилиша под вопросом из-за повреждения
ПРОГНОЗ: "Горожане" выглядят реальным фаворитом, но не верится, что Тоттенхэм проиграет четвертый матч чемпионата кряду. Так что, думаю, "шпоры" упрутся и таки не проиграют.
Котировки Parimatch на этот результат:
- Тоттенхэм не проиграет – 3.75