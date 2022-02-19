Манчестер Сіті не виграє: чого чекати Зінченку від битви з Тоттенхемом

Кирило Круторогов ставить те, що Тоттенхем відбере очки у лідера АПЛ. Анонс та прогноз на поєдинок чемпіонату Англії

Олександр Зінченко та його Ман Сіті спробує взяти реванш у Тоттенхема / Фото: Getty Images

Сьогодні у чемпіонаті Англії стартує 26 тур АПЛ. У центральному матчі дня поборяться Манчестер Сіті та Тоттенхем. В очікуванні гри пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

МАНЧЕСТЕР СІТІ – ТОТТЕНХЕМ

19 лютого, субота, о 21:45, Setanta Sports

Котирування Parimatch на результат: 1.30 – 6.00 – 9.90

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Абсолютний лідер Прем'єр-ліги, який має дев'ять очок переваги над переслідувачами, прийме суперника, який виборював Лігу чемпіонів, але відкотився аж на восьме місце. До єврокубкової зони "шпорам" не вистачає п'яти очок, до четвертого місця – сім, але вони провели на три ігри менше за конкурентів.

Гравці "Тоттенхема" святкують гол Гаррі Кейна / Фото: Reuters

Так що все ще не надто погано, але три поразки в останніх турах явно не обнадіюють уболівальників та керівництво. Невдача з "городянами" ситуацію лише посилить. Танганга, Даєр і Скіпп не зіграють через травми, хоча останні двоє близькі до повернення на поле.

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У першому колі Тоттенхем удома обіграв Сіті (1:0). Ця поразка досі залишається єдиною виїзною для команди Гвардіоли в АПЛ цього сезону. Зараз у "міщан" актуальна серія із 13 матчів без поразок у всіх турнірах.

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У чемпіонаті вони не програвали з жовтня – 15 турів поспіль. Посеред тижня вони в гостях знищили Спортинг у першому матчі плей-офф ЛЧ (5:0), по суті вирішивши питання з виходом до наступного раунду. Участь Гриліша під питанням через ушкодження

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ПРОГНОЗ: "Городяни" виглядають реальним фаворитом, але не віриться, що Тоттенхем програє четвертий матч чемпіонату поспіль. Тож, гадаю, "шпори" упруться і таки не програють.

Котирування Parimatch на цей результат: