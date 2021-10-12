Львовская магия в действии! Букмекеры понизили котировки на победу Украины над Боснией

Сегодня сборная Украины проведет свой предпоследний поединок отбора на ЧМ-2022. Во Львове команда Александра Петракова сразится с прямым конкурентом в борьбе за вторую строчку Боснией и Герцеговиной.
Матч пройдет на стадионе "Арена-Львов". Начало – в 21:45. Поединок Украина – Босния онлайн будет доступен у нас на сайте. Тем временем, букмекеры назвали своего фаворита во встрече.
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По их мнению, Украина имеет больше шансов на победу. Коэффициент на триумф подопечных Александра Петракова составляет в среднем 1.80, тогда как на гостей – около 5.00. Ничья же оценивается примерно в 3.70.
|Компания
|Украина
|Ничья
|Босния
|Parimatch
|1.77
|3.70
|5.00
|Favbet
|1.79
|3.75
|5.00
|Vbet
|1.80
|3.69
|5.00
|1xbet
|1.83
|3.74
|4.78
|Marsbet
|1.78
|3.70
|5.00
К слову, за последний день котировки на Украину немного упали. Вчера букмекеры принимали ставку на победу команды Александра Петракова с коэффициентом 1.85 – 1.90.
Эксперты не верят в результативный матч. Ставка на тотал больше 2,5 равна 2.17, тогда как на "меньше" – 1.77. Если же вы верите, что обе команды отметятся голами, то ваш коэффициент – 1.94. Кроме того, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов:
- Роман Яремчук – 2.25
- Андрей Ярмоленко – 2.50
- Эдин Джеко – 2.70
- Артем Довбик – 2.80
- Даниил Сикан – 2.90
- Виктор Цыганков – 3.20
- Смаил Превляк – 3.50
- Николай Шапаренко – 3.50
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Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:
- Украина выиграет в 2 и более голов – 3.20
- Украина выиграет всухую – 2.69
- будет назначен пенальти – 2.85
- красная карточка – 4.45
- дубль Романа Яремчука – 6.50
Украина занимает вторую строчку в отборочной группе D, опережая боснийцев на два очка. Правда, балканская команда провела на один поединок меньше. Кроме того, в трех очках позади нас идут финны, также имеющие матч в запасе. Франция с 12 очками уверенно удерживает лидерство.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Франция
|6
|3
|3
|0
|8-3
|12
|2
|Украина
|6
|1
|5
|0
|8-7
|8
|3
|Босния и Герцеговина
|5
|1
|3
|1
|7-6
|6
|4
|Финляндия
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|5
|Казахстан
|6
|0
|3
|3
|5-10
|3
Напомним, что по регламенту на чемпионат мира напрямую выходят победители отборочных групп, а команды, занявшие вторые места, будут пробиваться на мундиаль через плей-офф.