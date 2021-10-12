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СЬОГОДНІ Гра Букмекери

Львівська магія в дії! Букмекери знизили котирування на перемогу України над Боснією

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
12 жовтня, 16:40
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Збірна України ще жодного разу не програвала у Львові і перед звітним поєдинком також є фаворитом
/ Фото: Reuters

Сьогодні збірна України проведе свій передостанній поєдинок відбору на ЧС-2022. У Львові команда Олександра Петракова битиметься з прямим конкурентом в боротьбі за другу сходинку Боснією і Герцеговиною.

Матч пройде на стадіоні "Арена-Львів". Початок – о 21:45. Поєдинок Україна – Боснія онлайн буде доступний у нас на сайті. Тим часом, букмекери назвали свого фаворита у зустрічі.

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Збірна України
Збірна України / Фото: Reuters

На їхню думку, Україна має більше шансів на перемогу. Коефіцієнт на успіх підопічних Олександра Петракова становить в середньому 1.80, тоді як на гостей – близько 5.00. Нічия ж оцінюється приблизно в 3.70.

Компанія Україна Нічия Боснія
Parimatch 1.773.705.00
Favbet 1.793.755.00
Vbet 1.803.695.00
1xbet 1.833.744.78
Marsbet 1.783.705.00

До слова, за останній день котирування на Україну трохи впали. Вчора букмекери приймали ставку на перемогу команди Олександра Петракова з коефіцієнтом 1.85 – 1.90.

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Експерти не вірять в результативний матч. Ставка на тотал більше 2,5 дорівнює 2.17, тоді як на "менше" – 1.77. Якщо ж ви вірите, що обидві команди відзначаться голами, то ваш коефіцієнт – 1.94. Крім того, букмекери визначили найбільш ймовірних авторів голів:

  • Роман Яремчук – 2.25
  • Андрій Ярмоленко – 2.50
  • Едін Джеко – 2.70
  • Артем Довбик – 2.80
  • Данило Сікан – 2.90
  • Віктор Циганков – 3.20
  • Смаїл Превляк – 3.50
  • Микола Шапаренко – 3.50

Читайте також: Де і коли дивитися матч Україна – Боснія і Герцеговина

Якщо ж ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:

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  • Україна виграє у 2 і більше голів – 3.20
  • Україна виграє всуху – 2.69
  • буде призначений пенальті – 2.85
  • червона картка – 4.45
  • дубль Романа Яремчука – 6.50

Україна займає другий рядок у відбірковій групі D, випереджаючи боснійців на два очки. Правда, балканська команда провела на один поєдинок менше. Крім того, в трьох очках позаду нас йдуть фіни, також мають матч в запасі. Франція з 12 очками впевнено утримує лідерство.

Місце команда І В Н П РМ Про
1Франція 63308-312
2Україна 61508-78
3Боснія і Герцеговина 51317-66
4Фінляндія 51225-75
5Казахстан 60335-103

Нагадаємо, що за регламентом на чемпіонат світу безпосередньо виходять переможці відбіркових груп, а команди, що зайняли другі місця, будуть пробиватися на Мундіаль через плей-офф.

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