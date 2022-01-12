Лондонские разборки в Кубке: где смотреть матч Тоттенхэм – Челси и кто фаворит

Прогноз и список трансляций матча Кубка английской лиги. Две столичные команды оспорят первую путевку в финал турнира, где встретятся с Арсеналом или Ливерпулем

Антонио Конте (слева) и Томас Тухель (справа) оспорят путевку в финал Кубка английской лиги / Фото: Getty Images

Сегодня пройдет ответный поединок 1/2 финала Кубка английской лиги, в котором сойдутся Тоттенхэм и Челси. Матч пройдет в Лондоне на "Тоттенхэм Стэдиум". Начало – в 21:45.

Где смотреть матч Тоттенхэм – Челси? В прямой трансляции встреча будет показана на телеканале Setanta Sports+. Также смотреть игру Тоттенхэм – Челси онлайн можно на сервисе OLL.TV (в подписке).

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Тем временем букмекеры оценили шансы команд в поединке. По мнению Parimatch, Челси явный фаворит на выход в финал. Котировки на итоговый успех "пенсионеров" равны всего 1.03, тогда как на "шпор" – 15.00. Вероятность результата матча в процентах:

успех Челси – 93%

успех Тоттенхэма – 7%

Конечно же, главную роль в таком раскладе сил сыграл первый матч, в котором подопечные Тухеля добыли комфортную победу со счетом 2:0. Если же говорить о котировках на основное время сегодняшней игры, то не все так однозначно.

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На Тоттенхэм можно поставить за 3.35, а на Челси – за 2.21. Коэффициент на ничью составляет 3.50. В процентном соотношении – 30% / 27% / 43%. Кроме того, букмекеры верят, что обе команды смогут забить. Ставки на это событие принимаются с коэффициентом 1.77 (вероятность 54%).

Челси обыграл Тоттенхэм в первом полуфинальном поединке / Фото: Twitter

До полуфинала команды уже успели пройти по три соперника в Кубке лиги. Челси одолел по пенальти Астон Виллу и Саутгемптон, а в 1/4 финала выбил Брентфорд. В свою очередь "шпоры" в серии пенальти оказались сильнее Вулверхэмптона, после чего оставили за бортом Бернли и Вест Хэм.

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В нынешнем сезоне команды уже играли в рамках АПЛ на поле Тоттенхэма. Поединок закончился разгромной победой гостей (0:3). Голами отличались игроки обороны – Тиаго Силва, Нголо Канте и Антонио Рюдигер. К слову, Тоттенхэмом тогда еще руководил не Антонио Конте, а Нуну Эшпириту Санту.