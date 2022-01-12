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Лондонські розбірки у Кубку: де дивитись матч Тоттенхем – Челсі та хто фаворит

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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12 січня, 16:35
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Прогноз та список трансляцій матчу Кубка англійської ліги. Дві столичні команди оскаржать першу путівку до фіналу турніру, де зустрінуться з Арсеналом чи Ліверпулем
Антоніо Конте (ліворуч) та Томас Тухель (праворуч) оскаржать путівку у фінал Кубка англійської ліги
Антоніо Конте (ліворуч) та Томас Тухель (праворуч) оскаржать путівку у фінал Кубка англійської ліги / Фото: Getty Images

Сьогодні пройде поєдинок у відповідь 1/2 фіналу Кубка англійської ліги, в якому зійдуться Тоттенхем та Челсі. Матч пройде у Лондоні на "Тоттенхем Стедіум". Початок – о 21:45.

Де дивитись матч Тоттенхем – Челсі? У прямій трансляції зустріч буде показано на телеканалі Setanta Sports+. Також дивитися гру Тоттенхем – Челсі онлайн можна на сервісі OLL.TV (по передплаті).

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Трансляцію Тоттенхем – Челсі
дивiться на olltv
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Тим часом, букмекери оцінили шанси команд у поєдинку. На думку Parimatch, Челсі – явний фаворит на вихід у фінал. Котирування на підсумковий успіх "пенсіонерів" рівні за все 1.03, тоді як на "шпор" – 15.00. Імовірність результату матчу у відсотках:

  • успіх Челсі – 93%
  • успіх Тоттенхема – 7%

Звичайно ж, головну роль у такому розкладі сил зіграв перший матч, у якому підопічні Тухеля здобули комфортну перемогу з рахунком 2:0. Якщо ж говорити про котирування на основний час гри, то не все так однозначно.

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На Тоттенхем можна поставити за 3.35, а на Челсі – за 2.21. Коефіцієнт на нічию становить 3.50. У відсотковому співвідношенні – 30% / 27% / 43%. Крім того, букмекери вірять, що обидві команди матимуть змогу забити. Ставки на цю подію приймаються з коефіцієнтом 1.77 (ймовірність 54%).

Челсі обіграв Тоттенгем у першому півфінальному поєдинку
Челсі обіграв Тоттенгем у першому півфінальному поєдинку / Фото: Twitter

До півфіналу команди вже встигли пройти по три суперники у Кубку ліги. Челсі здолав по пенальті Астон Віллу та Саутгемптон, а в 1/4 фіналу вибив Брентфорд. У свою чергу "шпори" в серії пенальті виявилися сильнішими за Вулверхемптон, після чого залишили за бортом Бернлі та Вест Хем.

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Цього сезону команди вже грали в рамках АПЛ на полі Тоттенхема. Поєдинок закінчився розгромною перемогою гостей (0:3). Голами відрізнялися гравці оборони – Тіаго Сілва, Нголо Канте та Антоніо Рюдігер. До речі, Тоттенхемом тоді ще керував не Антоніо Конте, а Нуну Ешпіріту Санту.

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