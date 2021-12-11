Ломаченко разнесет Терминатора в Нью-Йорке. Но кто фаворит?

Названы шансы в последней яркой битве этого года – украинец большой фаворит. Сколько продлится бой Ломаченко – Комми и как определится победитель

Ричард Комми и Василий Ломаченко / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Бой Ломаченко – Комми можно с уверенностью назвать последней яркой битвой 2021 года. Украинский Хай-тек против Терминатора из Ганы. Кто же победит в ночь с субботы на воскресенье?

Ломаченко – Комми: кто фаворит

Украинский боксер – большой фаворит. Компания Parimatch установила такие коэффициенты на исход поединка:

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победа Ломаченко – 1.10

ничья – 23.0

победа Комми – 6.00

Если перевести эти котировки в математическую вероятность результата, то получим такие цифры:

победа Ломаченко – 81%

ничья – 4%

победа Комми – 15%

Сколько продлится бой

Наиболее вероятным раундом, в котором завершится бой, букмекеры называют восьмой. Котировка на "тотал" раундов 8.5 выставлена "на равных" – т.е. коэффициент и на "больше", и на "меньше" – по 1.85.

Таким образом, по мнению букмекеров, стоит ждать завершения поединка в 7-9 раундах.

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Котировка на то, что бой продлится все отведенные для него 12 раундов – 3.20.

Как определится победитель

Наиболее вероятным исходом аналитики букмекерских контор называют досрочную победу украинского боксера. Коэффициент на такой результат – всего 1.37. Котировки на все варианты определения победителя:

Ломаченко победит досрочно – 1.37 Ломаченко победит по очкам – 4.00 Комми победит досрочно – 9.50 Комми победит по очкам – 15.0

Где смотреть бой

На территории Украины бой Ломаченко – Комми покажет Мегого. В России и в восточной Европе бой можно будет посмотреть на спутниковых каналах Матч!Боец и МатчТВ.

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На территории США транслятором выступает ESPN. В Великобритании трансляцию можно смотреть на Sky Sports Arena.

Когда начнется бой

Вечер бокса пройдет в ночь с субботы на воскресенье по киевскому времени. Трансляция боев на Мегого начнется в 04:00. Ожидается, что главный бой вечера с участием Ломаченко начнется после 06:00 утра воскресенья, 12 декабря.

Ломаченко – Комми: где смотреть бой

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