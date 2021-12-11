Ломаченко рознесе Термінатора у Нью-Йорку. Але хто фаворит?

Бій Ломаченко – Комі можна з упевненістю назвати останньою яскравою битвою 2021 року. Український Хай-тек проти Термінатора із Гани. Хто ж переможе в ніч із суботи на неділю?
Ломаченко – Коммі: хто фаворит
Український боксер – великий фаворит. Компанія Parimatch встановила такі коефіцієнти на результат поєдинку:
- перемога Ломаченка – 1.10
- нічия – 23.0
- перемога Коммі – 6.00
Якщо перевести ці котирування на математичну ймовірність результату, то отримаємо такі цифри:
Далі по темі
- перемога Ломаченка – 81%
- нічия – 4%
- перемога Коммі – 15%
Скільки триватиме бій
Найбільш ймовірним раундом, у якому завершиться бій, букмекери називають восьмий. Котирування на "тотал" раундів 8.5 виставлено на "рівних" – тобто, коефіцієнт і на "більше", і на "менше" – по 1.85.
Отже, на думку букмекерів, варто чекати на завершення поєдинку в 7-9 раундах.
Котирування на те, що бій триватиме усі відведені для нього 12 раундів – 3.20.
Як визначиться переможець
Найімовірнішим результатом аналітики букмекерських контор називають дострокову перемогу українського боксера. Коефіцієнт на такий результат – всього 1.37. Котирування на всі варіанти визначення переможця:
- Ломаченко переможе достроково – 1.37
- Ломаченко переможе за очками – 4.00
- Коммі переможе достроково – 9.50
- Коммі переможе за очками – 15.0
Де дивитися бій
На території України бій Ломаченка – Коммі покаже Мегого. У Росії та у східній Європі бій можна буде подивитися на супутникових каналах Матч!Боєць та МатчТВ.
На території США транслятором виступає ESPN. У Великій Британії трансляцію можна дивитися на Sky Sports Arena.
Коли почнеться бій
Вечір боксу пройде в ніч із суботи на неділю за київським часом. Трансляція боїв на Мегого розпочнеться о 04:00. Очікується, що головний бій вечора за участю Ломаченка розпочнеться після 06.00 ранку неділі, 12 грудня.
Ломаченко – Коммі: де дивитися бій
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