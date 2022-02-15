Кто на Россию? Где смотреть матч Дания – Латвия и кто фаворит на Олимпиаде-2022

Прибалтийская команда проиграла все матчи группы на Олимпиаде и теперь постарается дать бой датчанам. Прогноз букмекеров на мужской хоккей

Сборная Дании по хоккею проигрывала лишь россиянам / Фото: Getty Images

Во вторник, 15 июля, на Олимпийских Играх-2022 состоятся четыре игры в мужском турнире по хоккею с шайбой. В одном из первых матчей сразятся сборные Дании и Латвии. Встреча начнется в 06:10.

Где смотреть матч Дания – Латвия? Поединок будет показан в прямой трансляции на телеканале Eurosport, а также на платформе OLL.TV.

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Тем временем, букмекеры оценили шансы команд на успех. По мнению Parimatch, фаворитами считаются наши скандинавы. Коэффициент на проход Дании составляет 1.64, тогда как на Латвию – 2.26. Вероятность прохода команд в четвертьфинал следующая:

проход Дании – 59%

проход Латвии – 41%

Отметим, что команды по-разному выступили в группе. Дания сумела добыть две победы – над Чехией (2:1) и Швейцарией (5:3). Однако поражение во втором туре от россиян (0:2) оставило скандинавов без прямой путевки в 1/4 финала.

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Латвия же в группе проиграла все три встречи – 2:3 шведам, 1:3 финнам и 2:5 словакам. Победитель пары Дания – Латвия в 1/4 финала выйдет на команду ОКР (Россия). Финал турнира состоится 20 февраля в 06:10.