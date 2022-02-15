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СЬОГОДНІ Гра Букмекер

Хто на Росію? Де дивитись матч Данія – Латвія та хто фаворит на Олімпіаді-2022

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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15 лютого, 00:31
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Прибалтійська команда програла всі матчі групи на Олімпіаді і тепер намагатиметься дати бій данцям. Прогноз букмекерів на чоловічий хокей
Збірна Данії з хокею програвала лише росіянам
Збірна Данії з хокею програвала лише росіянам / Фото: Getty Images

У вівторок, 15 липня, на Олімпійських Іграх-2022 відбудуться чотири гри у чоловічому турнірі з хокею з шайбою. В одному з перших матчів змагатимуться збірні Данії та Латвії. Зустріч розпочнеться о 06:10.

Де дивитись матч Данія – Латвія? Поєдинок буде показано у прямій трансляції на телеканалі Eurosport, а також на платформі OLL.TV.

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Тим часом букмекери оцінили шанси команд на успіх. На думку Parimatch, фаворитами вважаються наші скандинави. Коефіцієнт на прохід Данії становить 1.64, тоді як на Латвію – 2.26. Імовірність проходу команд до чвертьфіналу наступна:

  • прохід Данії – 59%
  • прохід Латвії – 41%

Зазначимо, що команди по-різному виступили у групі. Данія зуміла здобути дві перемоги – над Чехією (2:1) та Швейцарією (5:3). Проте поразка у другому турі від росіян (0:2) залишила скандинавів без прямої путівки до 1/4 фіналу.

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Латвія ж у групі програла всі три зустрічі – 2:3 шведам, 1:3 фінам та 2:5 словакам. Переможець пари Данія – Латвія до 1/4 фіналу вийде на команду ОКР (Росія). Фінал турніру відбудеться 20 лютого о 06:10.

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