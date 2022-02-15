Канада против Китая: где смотреть хоккей на Олимпиаде-2022 и кто фаворит

Во вторник, 15 февраля, на Олимпийских Играх-2022 проходят поединки раунда плей-офф в мужском турнире по хоккею с шайбой. В последней встрече дня сыграют сборные Канады и Китая. Встреча начнется в 15:10.
Где смотреть матч Канада – Китай? Поединок будет показан в прямой трансляции на телеканале Eurosport, а также на платформе OLL.TV.
Тем временем, букмекеры оценили шансы команд на успех. По мнению Parimatch, безоговорочный перевес на стороне "кленовых". Коэффициент на победу Канады составляет 1.02, тогда как на китайцев – 35.00. Ничья же оценивается в 21.00.
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При этом компания даже не принимает ставки на итоговый проход канадцев. На выход китайцев в четвертьфинал выставлен коэффициент 22.00.
Данные команды уже сражались в одной группе на этой Олимпиаде. В последнем туре квартета Канада разгромила Китай со счетом 5:0. Также североамериканцы обыгрывали и Германию, а вот США уступили в борьбе за прямой выход в четвертьфинал
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Китайцы же все три матча проиграли почти без шансов – 0:8 от США, 0:5 от Канады и 2:3 от Гермнии. Победитель данной пары в 1/4 финала выйдет на сборную Швеции. Финал турнира состоится 20 февраля в 06:10.