Канада против Китая: где смотреть хоккей на Олимпиаде-2022 и кто фаворит

Букмекеры уже не принимают ставки на проход североамериканцев в четвертьфинал, тогда как на хозяев турнира коэффициент здоровый. Прогноз на мужской хоккей

Канадцы близки к выходу в четвертьфинал турнира на Олимпиаде / Фото: Getty Images

Во вторник, 15 февраля, на Олимпийских Играх-2022 проходят поединки раунда плей-офф в мужском турнире по хоккею с шайбой. В последней встрече дня сыграют сборные Канады и Китая. Встреча начнется в 15:10.

Где смотреть матч Канада – Китай? Поединок будет показан в прямой трансляции на телеканале Eurosport, а также на платформе OLL.TV.

Реклама

Тем временем, букмекеры оценили шансы команд на успех. По мнению Parimatch, безоговорочный перевес на стороне "кленовых". Коэффициент на победу Канады составляет 1.02, тогда как на китайцев – 35.00. Ничья же оценивается в 21.00.

При этом компания даже не принимает ставки на итоговый проход канадцев. На выход китайцев в четвертьфинал выставлен коэффициент 22.00.

Российская команда – фаворит в хоккейном олимпийском турнире среди мужчин / Фото: Getty Images

Реклама

Данные команды уже сражались в одной группе на этой Олимпиаде. В последнем туре квартета Канада разгромила Китай со счетом 5:0. Также североамериканцы обыгрывали и Германию, а вот США уступили в борьбе за прямой выход в четвертьфинал

Читайте также: Медальный зачет Олимпийских игр в Пекине

Китайцы же все три матча проиграли почти без шансов – 0:8 от США, 0:5 от Канады и 2:3 от Гермнии. Победитель данной пары в 1/4 финала выйдет на сборную Швеции. Финал турнира состоится 20 февраля в 06:10.