Канада проти Китаю: де дивитися хокей на Олімпіаді-2022 та хто фаворит

У вівторок, 15 лютого, на Олімпійських Іграх-2022 проходять поєдинки раунду плей-офф у чоловічому турнірі з хокею з шайбою. В останній зустрічі зіграють збірні Канади та Китаю. Зустріч розпочнеться о 15:10.
Де дивитись матч Канада – Китай? Поєдинок буде показано у прямій трансляції на телеканалі Eurosport, а також на платформі OLL.TV.
Тим часом букмекери оцінили шанси команд на успіх. На думку Parimatch, беззастережна перевага на стороні "кленових". Коефіцієнт на перемогу Канади становить 1.02, тоді як на китайців – 35.00. Нічия ж оцінюється у 21.00.
Далі по темі
При цьому компанія навіть не приймає ставки на підсумковий прохід канадців. На вихід китайців у чвертьфінал виставлено коефіцієнт 22.00.
Ці команди вже боролися в одній групі на цій Олімпіаді. В останньому турі квартету Канада розгромила Китай із рахунком 5:0. Також північноамериканці обігравали і Німеччину, а ось США поступилися у боротьбі за прямий вихід до чвертьфіналу
Читайте також: Медальний залік Олімпійських ігор у Пекіні
Китайці ж усі три матчі програли майже без шансів – 0:8 від США, 0:5 від Канади та 2:3 від Німеччини. Переможець цієї пари до 1/4 фіналу вийде на збірну Швеції. Фінал турніру відбудеться 20 лютого о 06:10.