Канада проти Китаю: де дивитися хокей на Олімпіаді-2022 та хто фаворит

Букмекери вже не приймають ставки на прохід північноамериканців до чвертьфіналу, тоді як на господарів турніру коефіцієнт здоровий. Прогноз на чоловічий хокей

Канадці близькі до виходу до чвертьфіналу турніру на Олімпіаді / Фото: Getty Images

У вівторок, 15 лютого, на Олімпійських Іграх-2022 проходять поєдинки раунду плей-офф у чоловічому турнірі з хокею з шайбою. В останній зустрічі зіграють збірні Канади та Китаю. Зустріч розпочнеться о 15:10.

Де дивитись матч Канада – Китай? Поєдинок буде показано у прямій трансляції на телеканалі Eurosport, а також на платформі OLL.TV.

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Тим часом букмекери оцінили шанси команд на успіх. На думку Parimatch, беззастережна перевага на стороні "кленових". Коефіцієнт на перемогу Канади становить 1.02, тоді як на китайців – 35.00. Нічия ж оцінюється у 21.00.

При цьому компанія навіть не приймає ставки на підсумковий прохід канадців. На вихід китайців у чвертьфінал виставлено коефіцієнт 22.00.

Російська команда – фаворит у хокейному олімпійському турнірі серед чоловіків / Фото: Getty Images

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Ці команди вже боролися в одній групі на цій Олімпіаді. В останньому турі квартету Канада розгромила Китай із рахунком 5:0. Також північноамериканці обігравали і Німеччину, а ось США поступилися у боротьбі за прямий вихід до чвертьфіналу

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Китайці ж усі три матчі програли майже без шансів – 0:8 від США, 0:5 від Канади та 2:3 від Німеччини. Переможець цієї пари до 1/4 фіналу вийде на збірну Швеції. Фінал турніру відбудеться 20 лютого о 06:10.