Горячее Дерби делла Мадоннина: где смотреть матч Интер – Милан – Ювентус и кто фаворит

Сегодня вечером состоится центральный матч 24-го тура итальянской Серии А. В Дерби делла Мадоннина сразятся Интер и Милан. Встреча пройдет на стадионе "Сан-Сиро". Начало – в 19:00.
Где смотреть матч Милан – Интер? В прямом эфире поединок будет показан на Мегого. Также букмекеры дали свой прогноз на победителя миланского дерби.
По мнению Parimatch, Интер является явным фаворитом встречи. Коэффициент на успех "неррадзури" составляет 1.82, тогда как на Милан – 4.30. Ничья же оценивается в 3.95. В процентном соотношении вероятность событий следующая:
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- победа Интера – 52%
- ничья – 25%
- победа Милана – 23%
Команды идут в лидирующей группе Серии А, претендуя на Скудетто. Правда, у Интера шансов куда больше. Команда Симоне Индзаги возглавляет турнирную таблицу, опережая Наполи и Милан на четыре очка. При этом у "змей" еще есть игра в запасе.
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Текущая форма Интера вызывает восторг – лишь одна ничья в последних 10-ти турах при девяти победах. А вот Милан немного притормозил, проиграв Специи и сыграв вничью с Ювентусом в последних двух играх.
Команды уже встречались в ноябре и закончили поединок вничью (1:1). Забивали лишь игроки Интера – Чалханоглу с пенальти и Де Врей в свои ворота.