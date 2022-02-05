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Горячее Дерби делла Мадоннина: где смотреть матч Интер – Милан – Ювентус и кто фаворит

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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5 февраля, 11:22
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Прогноз и список трансляций матча в чемпионате Италии. Интер и Милан являются конкурентами на чемпионство в Серии А, однако "неррадзури" имеют перевес
Интер и Милан претендуют на Скудетто
Интер и Милан претендуют на Скудетто / Фото: Getty Images

Сегодня вечером состоится центральный матч 24-го тура итальянской Серии А. В Дерби делла Мадоннина сразятся Интер и Милан. Встреча пройдет на стадионе "Сан-Сиро". Начало – в 19:00.

Где смотреть матч Милан – Интер? В прямом эфире поединок будет показан на Мегого. Также букмекеры дали свой прогноз на победителя миланского дерби.

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По мнению Parimatch, Интер является явным фаворитом встречи. Коэффициент на успех "неррадзури" составляет 1.82, тогда как на Милан – 4.30. Ничья же оценивается в 3.95. В процентном соотношении вероятность событий следующая:

  • победа Интера – 52%
  • ничья – 25%
  • победа Милана – 23%

Команды идут в лидирующей группе Серии А, претендуя на Скудетто. Правда, у Интера шансов куда больше. Команда Симоне Индзаги возглавляет турнирную таблицу, опережая Наполи и Милан на четыре очка. При этом у "змей" еще есть игра в запасе.

Читайте также: Прогноз Кирилла Круторогова на матч Интер – Милан

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Текущая форма Интера вызывает восторг – лишь одна ничья в последних 10-ти турах при девяти победах. А вот Милан немного притормозил, проиграв Специи и сыграв вничью с Ювентусом в последних двух играх.

Милан намерен не отставать от соседей по городу в борьбе за Скудетто
Милан намерен не отставать от соседей по городу в борьбе за Скудетто / Фото: Getty Images

Команды уже встречались в ноябре и закончили поединок вничью (1:1). Забивали лишь игроки Интера – Чалханоглу с пенальти и Де Врей в свои ворота.

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