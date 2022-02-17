Где смотреть матч Барселона – Наполи и кто фаворит в поединке Лиги Европы

Прогноз и список трансляций матча в Лиге Европы. Барселона и Наполи видятся среди фаворитов турнира, однако одной из команд предстоит прекратить свой путь на первой же стадии

Хави и Лучано Спаллетти начинают путь к трофею Лиги Европы / Фото: Getty Images

В четверг, 17 февраля, пройдут матчи стыкового раунда Лиги Европы. В центральной битве дня сойдутся Барселона и Наполи. Матч состоится в Барселоне на стадионе "Камп Ноу". Начало – в 19:45.

Где смотреть матч Барселона – Наполи? В прямой трансляции встреча будет показана на Мегого. Также онлайн матча Барселона – Наполи будет доступен у нас на сайте. Тем временем букмекеры оценили шансы команд на успех.

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По мнению Parimatch, Барселона является фаворитом встречи. Котировки на победу подопечных Хави равны 2.02, тогда как на Наполи – 3.90. Коэффициент на ничью составляет 3.55. Вероятность итога матча в процентах:

победа Барселоны- 48%

ничья – 27%

победа Наполи – 25%

Что же касается прохода в 1/8 финала, то здесь перевес испанцев более уверенный – 1.70 против 2.23 на итальянцев. В процентах – 57% на 43%. Ответная встреча пройдет в Неаполе 24 февраля.

Кубок Испании – отличная возможность для Хави принести Барселоне трофей в этом сезоне / Фото: Getty Images

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Барселона опустилась в Лигу Европы после провала в главном клубном турнире Европы. Каталонцы дважды обыграли Динамо, но ничего не смогли поделать с Баварией и взяли лишь очко в игре с Бенфикой. А вот в чемпионате у команды дела наладались. "Блаугранас" зашли в топ-четверку, вытеснив оттуда Атлетико.

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Наполи же занимает третью позицию в Серии А и активно борется за Скудетто, отставая от лидирующего Милана лишь на два балла. В группе Лиги Европы подопечные Спаллетти сумели обойти Лестер и Легию, однако по дополнительным показателям пропустили на первую строчку Спартак.