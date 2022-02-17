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Де дивитись матч Барселона – Наполі та хто фаворит у поєдинку Ліги Європи

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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17 лютого, 07:51
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Прогноз та список трансляцій матчу у Лізі Європи. Барселона та Наполі бачаться серед фаворитів турніру, однак одна з команд має припинити свій шлях на першій же стадії
Хаві та Лучано Спаллетті розпочинають шлях до трофею Ліги Європи
Хаві та Лучано Спаллетті розпочинають шлях до трофею Ліги Європи / Фото: Getty Images

У четвер, 17 лютого, відбудуться матчі стикового раунду Ліги Європи. У центральній битві дня зійдуться Барселона та Наполі . Матч відбудеться у Барселоні на стадіоні "Камп Ноу". Початок – о 19:45.

Де дивитись матч Барселона – Наполі? У прямій трансляції зустріч буде показана на Мегого. Також онлайн матчу Барселона – Наполі буде доступний у нас на сайті. Тим часом, букмекери оцінили шанси команд на успіх.

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На думку Parimatch, Барселона є фаворитом зустрічі. Котирування на перемогу підопічних Хаві рівні 2.02, тоді як на Наполі – 3.90. Коефіцієнт на нічию становить 3.55. Імовірність підсумку матчу у відсотках:

  • перемога Барселони – 48%
  • нічия – 27%
  • перемога Наполі – 25%

Що ж до проходу в 1/8 фіналу, то тут перевага іспанців впевненіша 1.70 проти 2.23 на італійців. У відсотках – 57% на 43%. Друга зустріч пройде в Неаполі 24 лютого.

Кубок Іспанії – чудова можливість для Хаві принести Барселоні трофей цього сезону
Кубок Іспанії – чудова можливість для Хаві принести Барселоні трофей цього сезону / Фото: Getty Images

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Барселона опустилася до Ліги Європи після провалу в головному клубному турнірі Європи. Каталонці двічі обіграли Динамо, але нічого не змогли вдіяти з Баварією та взяли лише очко у грі з Бенфікою. А от у чемпіонаті команди справи налагодилися. "Блаугранас" зайшли до топ-четвірки, витіснивши звідти Атлетіко.

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Наполі ж займає третю позицію в Серії А та активно бореться за Скудетто, відстаючи від лідируючого Мілана лише на два бали. У групі Ліги Європи підопічні Спаллетті зуміли обійти Лестер та Легію, проте за додатковими показниками пропустили на перший рядок Спартак.

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Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
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