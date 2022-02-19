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Где смотреть финал хоккея на Олимпиаде. Кто фаворит матча Финляндия – Россия

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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19 февраля, 23:18
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Букмекеры не смогли назвать явного фаворита финала, однако с оптимизмом смотрят на потенциальное золото Финляндии. Прогноз на хоккей на Олимпийских Играх
Финляндия и ОКР разыграют золотые медали в финале мужского турнира по хоккею
Финляндия и ОКР разыграют золотые медали в финале мужского турнира по хоккею / Фото: Getty Images

Уже завтра, 19 февраля, состоится закрытие Олимпийских Игр-2022. Кроме того, в последний день Олимпиады будет разыграно еще пять золотых медалей.

Основное внимание будет приковано к мужскому хоккею с шайбой. За золото поборются команды Финляндии и ОКР (России). Финальный поединок начнется в 06:10.

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Где смотреть матч Финляндия Россия? Поединок будет показан в прямой трансляции на телеканале Eurosport 1, а также на платформе OLL.TV.

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Тем временем, букмекеры оценили шансы команд на успех. По мнению Parimatch, явного фаворита в паре нет, однако вероятность победы финнов немного выше. Коэффициент на золото скандинавской команды составляет 1.85 (51%), тогда как на россиян – 1.95 (49%).

Сборная Финляндии по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею / Фото: Getty Images

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Что же касается самого матча, то победа Финляндии в основное время оценивается в 2.46, а наших соседей в 2.60. Коэффициент на ничью 3.75.

Финляндия прошла путь к финалу без потерь, выиграв все пять матчей. На групповой стадии не устояли Словакия (6:2), Латвия (3:1) и Швеция (4:3). В 1/4 финала скандинавы уверенно прошли Швейцарию (5:1), а в полуфинале повторно одолели словаков (2:0).

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В свою очередь их оппонент выиграл квартет В благодаря победам над Швейцарией (1:0 и Данией (2:0), потерпев в последнем туре поражение от Чехии (5:6). Далее были пройдены Дания (3:1), а также Швеция по буллитам после 1:1.

Сборная России по хоккею – фаворит на Олимпиаде-2022
Сборная России по хоккею – фаворит на Олимпиаде-2022 / Фото: Getty Images

Отметим, что россияне – действующие чемпионы турнира, выигравшие золото в 2018 году под таким же неопределенным названием ОСР (олимпийские спортсмены России). Также команде покорялись серебро и бронза на стыке веков, когда она имела право выступать под символикой РФ и это было не зазорно.

Финляндия же является постоянным участником хоккейных турниров на зимних Олимпийских Играх, однако до золота еще не добиралась. В 1988 и 2006 годах финны брали серебро, а также завоевывали четыре бронзы (1994, 1998, 2010, 2014).

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