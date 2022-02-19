Де дивитись фінал хокею на Олімпіаді. Хто фаворит матчу Фінляндія – Росія

Букмекери не змогли назвати явного фаворита фіналу, проте з оптимізмом дивляться на потенційне золото Фінляндії. Прогноз на хокей на Олімпійських іграх

Фінляндія та ОКР розіграють золоті медалі у фіналі чоловічого турніру з хокею / Фото: Getty Images

Вже завтра, 19 лютого відбудеться закриття Олімпійських Ігор-2022. Крім того, в останній день Олімпіади буде розіграно ще п'ять золотих медалей.

Основна увага буде прикута до чоловічого хокею із шайбою. За золото змагатимуться команди Фінляндії та ОКР (Росії). Фінальний поєдинок розпочнеться о 06:10.

Реклама

Де дивитись матч Фінляндія – Росія? Поєдинок буде показано у прямій трансляції на телеканалі Eurosport 1, а також на платформі OLL.TV .

Тим часом букмекери оцінили шанси команд на успіх. На думку Parimatch, явного фаворита у парі немає, проте ймовірність перемоги фінів трохи вища. Коефіцієнт на золото скандинавської команди складає 1.85 (51%), тоді як на росіян – 1.95 (49%).

Збірна Фінляндії з хокею / Фото: Getty Images

Реклама

Що ж до самого матчу, то перемога Фінляндії в основний час оцінюється у 2.46, а наших сусідів – у 2.60. Коефіцієнт на нічию – 3.75.

Фінляндія пройшла шлях до фіналу без втрат, вигравши усі п'ять матчів. На груповій стадії не встояли Словаччина (6:2), Латвія (3:1) та Швеція (4:3). У 1/4 фіналу скандинави впевнено пройшли Швейцарію (5:1), а у півфіналі повторно здолали словаків (2:0).

Читайте також: Медальний залік Олімпійських ігор у Пекіні

Реклама

У свою чергу, їхній опонент виграв квартет В завдяки перемогам над Швейцарією (1:0 та Данією (2:0), зазнавши поразки від Чехії (5:6) в останньому турі. Далі (3:1), а також Швеція) по буллітах після 1:1.

Збірна Росії з хокею – фаворит на Олімпіаді-2022 / Фото: Getty Images

Зазначимо, що росіяни – чинні чемпіони турніру, які виграли золото у 2018 році під такою самою невизначеною назвою ОСР (олімпійські спортсмени Росії). Також команді підкорялися срібло та бронза на стику століть, коли вона мала право виступати під символікою РФ і це було не соромно.

Фінляндія ж є постійним учасником хокейних турнірів на зимових Олімпійських Іграх, проте до золота ще не діставалася. У 1988 та 2006 роках фіни брали срібло, а також завойовували чотири бронзи (1994, 1998, 2010, 2014).