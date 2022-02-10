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СЕГОДНЯ Игра Букмекер

Есть шансы на медаль: где смотреть фристайл на Олимпиаде-2022 и кто фаворит

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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10 февраля, 08:31
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Сборная Украины по фристайлу станет одной из восьми участниц в турнире по командной акробатике. Прогноз букмекеров на нашу команду на Олимпийских Играх
Александр Абраменко - лидер сборной Украины по фристайлу
Александр Абраменко - лидер сборной Украины по фристайлу / Фото: Getty Images

Неделю назад в столице Китая начались зимние Олимпийские Игры-2022. Около трех тысяч участников приехали в Пекин для того, чтобы разыграть 109 комплектов медалей.

Сборную Украины представят 45 спортсменов. При этом их шансы на медали очень низкие. Букмекеры же считают, что Украина не возьмет ни одной медали на Олимпийских Играх.

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Один из таких шансов как раз будет сегодня, когда украинская команда примет участие в смешанном турнире по фристайлу. В состав сборной Украины вошли Александр Абраменко, Ольга Полюк, Александр Окипнюк, Анастасия Новосад и Дмитрий Котовский.

Абраменко – наша надежда и на Пекин
Абраменко – наша надежда и на Пекин / Фото: Коллаж: Сегодня

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Всего же участниками соревнования станут восемь сборных и наша команда видится середняком с претензиями на медаль. Компания Parimatch на победу сборной Украины дает коэффициент 10.00. Главными фаворитами все же считаются китайцы.

СБОРНАЯКОЭФФИЦИЕНТ
Китай1.90
ОКР3.60
Швейцария6.10
США7.20
Украина10.00
Канада10.00
Беларусь15.00
Казахстан15.00

Отметим, что старт соревнования намечен на 13:00 по киевскому времени, тогда как финал начнется в 13:50. В прямой трансляции фристайл будет доступен на телеканале UA:Перший, а также на платформе OLL.TV.

Олимпиаду-2022
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