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Экс-динамовец против Челси – прогноз комментатора на финал Клубного чемпионата мира

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
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12 февраля, 07:22
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Кирилл Круторогов ставит на то, что Челси и Палмейрас не забьют много голов, а игра может перейти в овертайм. Анонс и прогноз на матч Клубного чемпионата мира
Ромелу Лукаку и Дуду - лидеры атак Челси и Палмейраса
Ромелу Лукаку и Дуду - лидеры атак Челси и Палмейраса / Фото: Getty Images

Сегодня вечером в Абу-Даби определится клубный чемпион мира 2021. В решающем матче за титул сразятся победитель Лиги чемпионов Челси и лучшая команда Копа Либертадорес – бразильский Палмейрас. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

ЧЕЛСИ – ПАЛМЕЙРАС
12 февраля, суббота, в 18:30, YouTube
Котировки Parimatch на результат: 1.67 – 3.85 – 5.60

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За 17 лет проведения этого турнира только четырежды трофей завоевывал представитель неевропейского континента. В последний раз это было 10 лет назад. Тогда бразильский Коринтианс в финале обыграл Челси (1:0).

То был единственный раз, когда лондонцы принимали участие в турнире, а для Палмейрас нынешний розыгрыш Клубного чемпионата мира – второй кряду. Год назад они проиграли и полуфинал, и матч за третье место.

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Важно понимать, что эта команда – победитель Копа Либертадорес двух последних сезонов. Несколько дней назад в полуфинале англичане одолели Аль-Хиляль из Саудовской Аравии (1:0) благодаря голу Лукаку, а бразильцы справились с египетским Аль-Ахли (2:0).

Один из голов на счету экс-динамовца Дуду. Накануне к лондонцам в ОАЭ присоединился их основной голкипер Эдуар Менди, который стал чемпионом Кубка Африки.

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Менди – №1 в Челси
Менди – №1 в Челси / Фото: REUTERS

Прилетел поддержать партнеров по команде и Бен Чилуэлл, но он точно не сыграет из-за травмы. Вне игры также Джеймс и Кристенсен. Палмейрас играет в осторожный футбол. В последних семи матчах они пропустили лишь один гол.

ПРОГНОЗ: Думаю, и в этот раз мы станем свидетелями достаточно прагматичного футбола. Думаю, будет ТМ 2,5 и либо минимальная сухая победа Челси, либо ничья в основное время.

Котировки Parimatch на эти результаты:

  • Челси не проиграет – 1.17
  • тотал меньше 2,5 – 1.66

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