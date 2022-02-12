Гра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
РНБО у Харкові РНБО у Харкові Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💊 Допінговий скандал із РФ 📲 Смартфони для пенсіонерів
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Гра Букмекер

Екс-динамівець проти Челсі – прогноз коментатора на фінал Клубного чемпіонату світу

Кирило Круторогов Кирило Круторогов позаштатний оглядач футболу
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 лютого, 07:22
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Кирило Круторогов ставить на те, що Челсі та Палмейрас не заб'ють багато голів, а гра може перейти до овертайму. Анонс та прогноз на матч Клубного чемпіонату світу
Ромелу Лукаку та Дуду - лідери атак Челсі та Палмейраса
Ромелу Лукаку та Дуду - лідери атак Челсі та Палмейраса / Фото: Getty Images

Сьогодні ввечері в Абу-Дабі визначиться клубний чемпіон світу 2021. У вирішальному матчі за титул воюють переможець Ліги чемпіонів Челсі та найкраща команда Копа Лібертадорес – бразильський Палмейрас. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

ЧЕЛСІ – ПАЛМЕЙРАС
12 лютого, субота, о 18:30, YouTube
Котирування Parimatch на результат: 1.67 – 3.85 – 5.60

Реклама

За 17 років проведення цього турніру лише чотири рази трофей завойовував представник неєвропейського континенту. Востаннє це було 10 років тому. Тоді бразильський Корінтіанс у фіналі обіграв Челсі (1:0).

То був єдиний раз, коли лондонці брали участь у турнірі, а для Палмейрас нинішній розіграш Клубного чемпіонату світу – другий поспіль. Рік тому вони програли півфінал і матч за третє місце.

Реклама

Читайте також: Еріксен розповів, як пережив клінічну смерть

Важливо розуміти, що ця команда – переможець Копа Лібертадорес двох останніх сезонів. Кілька днів тому у півфіналі англійці здолали Аль-Хіляль із Саудівської Аравії (1:0) завдяки голу Лукаку, а бразильці впоралися з єгипетським Аль-Ахлі (2:0).

Один із голів на рахунку екс-динамівця Дуду. Напередодні до лондонців до ОАЕ приєднався їхній основний голкіпер Едуар Менді, який став чемпіоном Кубка Африки.

Реклама

Менді – №1 у Челсі
Менді – №1 у Челсі / Фото: REUTERS

Прилетів підтримати партнерів по команді й Бен Чілуелл, але він точно не зіграє через травму. Поза грою також Джеймс та Крістенсен. Палмейрас грає в обережний футбол. В останніх семи матчах вони пропустили лише один гол.

ПРОГНОЗ: Думаю, і цього разу ми станемо свідками доволі прагматичного футболу. Думаю, буде ТМ 2,5 і мінімальна суха перемога Челсі, або нічия в основний час.

Котирування Parimatchна ці результати:

  • Челсі не програє 1.17
  • тотал менше 2,5 – 1.66

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини букмекерів
Показати ще
Покер
Новини покеру
Казино
Новини казино
психологія азарту
Більше порад
Кіберспорт
Новини кіберспорту
Ігри розуму
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ТОП-МАТЧІ ТИЖНЯ

Вільярреал

Сьогодні

17:15

Реал

2.68

3.50

2.80

Челсі

Сьогодні

18:30

Палмейрас

1.63

3.80

6.15

Наполі

Сьогодні

19:00

Інтер

2.78

3.54

2.66
Опитування
Премьер Лига ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ УПЛ
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Пʼятниця, 25 лютого
14:00
Опитування

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти