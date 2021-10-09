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Дубль Яремчука, красная карточка и пенальти: на что поставить в матче Финляндия – Украина

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
9 октября, 14:45
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Команда Александра Петракова имеет больше шансов на победу в гостевом матче отбора на ЧМ-2022 против финнов
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Сегодня состоится важнейший поединок отбора на чемпионат мира 2022 года. Сборная Украины сыграет в гостях против сборной Финляндии. Битва пройдет на стадионе "Олимпийский".

Онлайн-трансляция матча Финляндия – Украина доступна на нашем сайте. Начало – в 19:00. Тем временем букмекеры назвали своего фаворита в матче.

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Украина – Финляндия
Украина – Финляндия / Фото: Reuters

По их мнению, фаворитом встречи является Украина. Коэффициент на триумф команды Александра Петракова составляет примерно 2.50, тогда как на победу финнов вероятность в среднем 3.25. Ничья же оценивается от 3.05 до 3.14.

КомпанияФинляндияНичьяУкраина
Parimatch3.253.102.48
Favbet3.253.052.51
Vbet3.323.112.47
1xbet3.303.142.52
Marsbet3.153.102.60

Также эксперты не верят в результативный матч. Ставка на тотал меньше 2,5 равна 1.50, тогда как на "больше" можно поставить с коэффициентом 2.60.

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Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события – 2.15. Кроме того, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов. Среди фаворитов в основном украины:

  • Роман Яремчук – 2.80
  • Теему Пукки – 2.90
  • Артем Довбик – 3.00
  • Андрей Ярмоленко – 3.00
  • Йоэль Похьянпало – 3.00
  • Виктор Цыганков – 3.50
  • Даниил Сикан – 3.50
  • Николай Шапаренко – 4.00
  • Александр Зубков – 4.00

Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:

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  • Украина не пропустит – 2.52
  • будет назначен пенальти – 2.85
  • красная карточка – 4.20
  • гол после удара головой – 5.30
  • дубль Романа Яремчука – 10.00

Украина и Финляндия делят вторую строчку в отборочной группе D, набрав по 5 баллов. Правда, финны провели на один поединок меньше. В двух очках позади идут боснийцы и казахи, тогда как Франция с 12 очками уверенно удерживает лидерство.

МестоКомандаИВНПРМО
1Франция63308-312
2Украина50506-65
3Финляндия41214-55
4Босния и Герцеговина40315-63
5Казахстан50325-83

Напомним, что по регламенту на чемпионат мира напрямую выходят победители отборочных групп, а команды, занявшие вторые места, будут пробиваться на Мундиаль через плей-офф.

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