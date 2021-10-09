Дубль Яремчука, красная карточка и пенальти: на что поставить в матче Финляндия – Украина

Команда Александра Петракова имеет больше шансов на победу в гостевом матче отбора на ЧМ-2022 против финнов

Ожидается горячая дуэль топ-форвардов - Пукки против Яремчука

Сегодня состоится важнейший поединок отбора на чемпионат мира 2022 года. Сборная Украины сыграет в гостях против сборной Финляндии. Битва пройдет на стадионе "Олимпийский".

Онлайн-трансляция матча Финляндия – Украина доступна на нашем сайте. Начало – в 19:00. Тем временем букмекеры назвали своего фаворита в матче.

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Украина – Финляндия / Фото: Reuters

По их мнению, фаворитом встречи является Украина. Коэффициент на триумф команды Александра Петракова составляет примерно 2.50, тогда как на победу финнов вероятность в среднем 3.25. Ничья же оценивается от 3.05 до 3.14.

Компания Финляндия Ничья Украина Parimatch 3.25 3.10 2.48 Favbet 3.25 3.05 2.51 Vbet 3.32 3.11 2.47 1xbet 3.30 3.14 2.52 Marsbet 3.15 3.10 2.60

Также эксперты не верят в результативный матч. Ставка на тотал меньше 2,5 равна 1.50, тогда как на "больше" можно поставить с коэффициентом 2.60.

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Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события – 2.15. Кроме того, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов. Среди фаворитов в основном украины:

Роман Яремчук – 2.80

Теему Пукки – 2.90

Артем Довбик – 3.00

Андрей Ярмоленко – 3.00

Йоэль Похьянпало – 3.00

Виктор Цыганков – 3.50

Даниил Сикан – 3.50

Николай Шапаренко – 4.00

Александр Зубков – 4.00

Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:

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Украина не пропустит – 2.52

будет назначен пенальти – 2.85

красная карточка – 4.20

гол после удара головой – 5.30

дубль Романа Яремчука – 10.00

Украина и Финляндия делят вторую строчку в отборочной группе D, набрав по 5 баллов. Правда, финны провели на один поединок меньше. В двух очках позади идут боснийцы и казахи, тогда как Франция с 12 очками уверенно удерживает лидерство.

Место Команда И В Н П РМ О 1 Франция 6 3 3 0 8-3 12 2 Украина 5 0 5 0 6-6 5 3 Финляндия 4 1 2 1 4-5 5 4 Босния и Герцеговина 4 0 3 1 5-6 3 5 Казахстан 5 0 3 2 5-8 3

Напомним, что по регламенту на чемпионат мира напрямую выходят победители отборочных групп, а команды, занявшие вторые места, будут пробиваться на Мундиаль через плей-офф.