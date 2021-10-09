Дубль Яремчука, червона картка та пенальті: на що поставити в матчі Фінляндія – Україна

Сьогодні відбудеться найважливіший поєдинок відбору на чемпіонат світу 2022 року. Збірна України зіграє в гостях проти збірної Фінляндії. Битва пройде на стадіоні "Олімпійський".
Онлайн-трансляція матчу Фінляндія – Україна доступна на нашому сайті. Початок – о 19:00. Тим часом букмекери назвали свого фаворита в матчі.
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На їхню думку, фаворитом зустрічі є Україна. Коефіцієнт на тріумф команди Олександра Петракова становить приблизно 2.50, тоді як на перемогу фінів ймовірність в середньому 3.25. Нічия ж оцінюється від 3.05 до 3.14.
|Компанія
|Фінляндія
|Нічия
|Україна
|Parimatch
|3.25
|3.10
|2.48
|Favbet
|3.25
|3.05
|2.51
|Vbet
|3.32
|3.11
|2.47
|1xbet
|3.30
|3.14
|2.52
|Marsbet
|3.15
|3.10
|2.60
Також експерти не вірять в результативний матч. Ставка на тотал менше 2,5 дорівнює 1.50, тоді як на "більше" можна поставити з коефіцієнтом 2.60.
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Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події – 2.15. Крім того, букмекери визначили найбільш ймовірних авторів голів. Серед фаворитів в основному України:
- Роман Яремчук – 2.80
- Теему Пуккі – 2.90
- Артем Довбик – 3.00
- Андрій Ярмоленко – 3.00
- Йоель Похьянпало – 3.00
- Віктор Циганков – 3.50
- Данило Сікан – 3.50
- Микола Шапаренко – 4.00
- Олександр Зубков – 4.00
Якщо ж ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:
- Україна не пропустить – 2.52
- буде призначений пенальті – 2.85
- червона картка – 4.20
- гол після удару головою – 5.30
- дубль Романа Яремчука – 10.00
Україна і Фінляндія ділять другий рядок у відбірковій групі D, набравши по 5 балів. Правда, фіни провели на один поєдинок менше. У двох очках позаду йдуть боснійці та казахи, тоді як Франція з 12 очками впевнено утримує лідерство.
|Місце
|команда
|І
|В
|Н
|П
|РМ
|Про
|1
|Франція
|6
|3
|3
|0
|8-3
|12
|2
|Україна
|5
|0
|5
|0
|6-6
|5
|3
|Фінляндія
|4
|1
|2
|1
|4-5
|5
|4
|Боснія і Герцеговина
|4
|0
|3
|1
|5-6
|3
|5
|Казахстан
|5
|0
|3
|2
|5-8
|3
Нагадаємо, що за регламентом на чемпіонат світу безпосередньо виходять переможці відбіркових груп, а команди, що зайняли другі місця, будуть пробиватися на Мундіаль через плей-офф.