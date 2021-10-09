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Дубль Яремчука, червона картка та пенальті: на що поставити в матчі Фінляндія – Україна

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
9 жовтня, 14:45
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Команда Олександра Петракова має більше шансів на перемогу в гостьовому поєдинку відбору на ЧС-2022 проти фінів
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Сьогодні відбудеться найважливіший поєдинок відбору на чемпіонат світу 2022 року. Збірна України зіграє в гостях проти збірної Фінляндії. Битва пройде на стадіоні "Олімпійський".

Онлайн-трансляція матчу Фінляндія – Україна доступна на нашому сайті. Початок – о 19:00. Тим часом букмекери назвали свого фаворита в матчі.

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Україна – Фінляндія
Україна – Фінляндія / Фото: Reuters

На їхню думку, фаворитом зустрічі є Україна. Коефіцієнт на тріумф команди Олександра Петракова становить приблизно 2.50, тоді як на перемогу фінів ймовірність в середньому 3.25. Нічия ж оцінюється від 3.05 до 3.14.

Компанія Фінляндія Нічия Україна
Parimatch 3.253.102.48
Favbet 3.253.052.51
Vbet 3.323.112.47
1xbet 3.303.142.52
Marsbet 3.153.102.60

Також експерти не вірять в результативний матч. Ставка на тотал менше 2,5 дорівнює 1.50, тоді як на "більше" можна поставити з коефіцієнтом 2.60.

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Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події – 2.15. Крім того, букмекери визначили найбільш ймовірних авторів голів. Серед фаворитів в основному України:

  • Роман Яремчук – 2.80
  • Теему Пуккі – 2.90
  • Артем Довбик – 3.00
  • Андрій Ярмоленко – 3.00
  • Йоель Похьянпало – 3.00
  • Віктор Циганков – 3.50
  • Данило Сікан – 3.50
  • Микола Шапаренко – 4.00
  • Олександр Зубков – 4.00

Якщо ж ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:

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  • Україна не пропустить – 2.52
  • буде призначений пенальті – 2.85
  • червона картка – 4.20
  • гол після удару головою – 5.30
  • дубль Романа Яремчука – 10.00

Україна і Фінляндія ділять другий рядок у відбірковій групі D, набравши по 5 балів. Правда, фіни провели на один поєдинок менше. У двох очках позаду йдуть боснійці та казахи, тоді як Франція з 12 очками впевнено утримує лідерство.

Місце команда І В Н П РМ Про
1Франція 63308-312
2Україна 50506-65
3Фінляндія 41214-55
4Боснія і Герцеговина 40315-63
5Казахстан 50325-83

Нагадаємо, що за регламентом на чемпіонат світу безпосередньо виходять переможці відбіркових груп, а команди, що зайняли другі місця, будуть пробиватися на Мундіаль через плей-офф.

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