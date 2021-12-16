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Добить после вылета. Реал уничтожит чемпиона Украины в Лиге чемпионов

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
16 декабря, 14:35
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Харьковская команда Жилстрой-1 является безнадежным андердогом в матче женской Лиги чемпионов против Реала
Реал и Жилстрой-1 встретятся в Мадриде
Реал и Жилстрой-1 встретятся в Мадриде / Фото: Getty Images

Сегодня состоятся последние поединки группового раунда женской Лиги чемпионов. В одном из матчей завершит свой путь в турнире украинский коллектив Жилстрой-1. Команда из Харькова сыграет на выезде против мадридского Реала. Встреча пройдет в столице Испании на стадионе "Альфредо Ди Стефано". Начало – в 19:45.

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Букмекеры назвали фаворита дуэли. По мнению Parimatch, у украинской команды практически нет шансов на очки в Мадриде. Коэффициент на победу Реала составляет 1.02, тогда как на гостей можно поставить за 40.00. Ничья же оценивается в 13.50.

Кроме того, эксперты верят в большое количество голов в поединке. Коэффициент на тотал больше 3,5 составляет всего 1.79, тогда как на "меньше" можно поставить за 1.96. Более того, букмекеры уверены, что мадридцы разгромят Жилстрой-1. Самым вероятными счетами являются 3:0 (4.60) и 4:0 (5.10).

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Отметим, что команда Сергея Сапронов уже потеряла шансы на выход в плей-офф. Первое место себе гарантировал ПСЖ (5 побед из пяти). Вслед за парижанами финиширует Реал, опережающий Жилстрой-1 на 5 очков.

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Наша команда набирала баллы лишь в битвах с исландским Брейдабликом (0:0 дома и 2:0 на выезде). Что же касается первой встречи с Реалом, то наша команда минимально уступила испанцам из-за гола Наварро на 34 минуте.

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