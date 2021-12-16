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Добити після вильоту. Реал знищить чемпіона України у Лізі чемпіонів

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
16 грудня, 14:35
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Харківська команда Жилбуд-1 є безнадійним андердогом у матчі жіночої Ліги чемпіонів проти Реалу
Реал та Житлобуд-1 зустрінуться у Мадриді
Реал та Житлобуд-1 зустрінуться у Мадриді / Фото: Getty Images

Сьогодні відбудуться останні поєдинки групового раунду жіночої Ліги чемпіонів. В одному із матчів завершить свій шлях у турнірі український колектив Житлобуд-1. Команда із Харкова зіграє на виїзді проти мадридського Реала. Зустріч проходитиме у столиці Іспанії на стадіоні "Альфредо Ді Стефано". Початок – о 19:45.

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Букмекери назвали переможця дуелі. На думку Parimatch, українська команда практично не має шансів на очки в Мадриді. Коефіцієнт на перемогу Реала становить 1.02, тоді як на гостей можна поставити за 40.00. Нічия ж оцінюється в 13.50.

Крім того, експерти вірять у велику кількість голів у поєдинку. Коефіцієнт на тотал більше 3,5 становить всього 1.79, тоді як на "менше" можна поставити за 1.96. Більше того, букмекери впевнені, що мадридці розгромлять Житлобуд-1. Найімовірнішими рахунками є 3:0 (4.60) та 4:0 (5.10).

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Зазначимо, що команда Сергія Сапронова вже втратила шанси на вихід до плей-оф. Перше місце собі гарантував ПСЖ (5 перемог із п'яти). Слідом за парижанами фінішує Реал, який випереджає Житлобуд-1 на 5 очок.

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Наша команда набирала бали лише у битвах з ісландським Брейдабліком (0:0 удома та 2:0 на виїзді). Що ж до першої зустрічі з Реалом, то наша команда мінімально поступилася іспанцям через гол Наварро на 34-й хвилині.

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