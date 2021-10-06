Чемпионы Европы пролетят мимо. Букмекеры назвали победителя Лиги наций

Эксперты считают, что у Италии меньше всего шансов выиграть второй в истории розыгрыш турнира от УЕФА

Четыре топ-сборные вступят в борьбу за трофей Лиги наций / Фото: Getty Images

Сегодня стартует плей-офф Лиги наций УЕФА 2020/2021. В решающих играх за трофей сразятся четыре топ-сборные, которые сначала отыграют полуфиналы, а затем и матч за 3 место с финалом.

По итогам групповой стадии в плей-офф вышли Италия, Испания, Бельгия и Франция. В первом поединке мы увидим римейк недавнего полуфинала Евро-2020, тогда как завтра чемпионы мира французы сразятся с командой Роберто Мартинеса.

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Тем временем, букмекеры назвали фаворита турнира. По их мнению, трофей достанется подопечным Дидье Дешама. Коэффициент на триумф Франции составляет 3.00. Их соперник по полуфиналу Бельгия имеет коэффициент 3.50.

А вот призеров последнего чемпионата Европы считают аутсайдерами. Коэффициент на победу Испании составляет 4.00, а на лучшую команду континента – аж 4.50. Что же касается полуфиналов, то коэффициенты проход следующие:

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Италия – 1.66

Испания – 2.34

Бельгия – 2.06

Франция – 1.83

Отметим, что все поединки состоятся в Италии. Первый полуфинал и финал пройдут на миланском "Сан-Сиро", тогда как Бельгия с Францией и неудачники игр сыграют в Турине на стадионе "Ювентус".

Решающие матчи назначены на 10 октября. Все игры плей-офф Лиги наций будут в прямой трансляции показаны на телеканалах Футбол 1/2/3, а также на сервисе OLL.TV.

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Это всего второй розыгрыш Лиги наций УЕФА в истории. Два года назад состоялся дебютный финал турнир, в котором Португалия минимально одолела Нидерланды. Единственным голом во встрече тогда отметился Гонсалу Гедеш.