Чемпіони Європи пролетять. Букмекери назвали переможця Ліги націй

Експерти вважають, що у Італії найменше шансів виграти другий в історії розіграш турніру від УЄФА

Чотири топ-збірні вступлять в боротьбу за трофей Ліги націй / Фото: Getty Images

Сьогодні стартує плей-офф Ліги націй УЄФА 2020/2021. У вирішальних іграх за трофей поборються чотири топ-збірні, які спочатку відіграють півфінали, а потім і матч за 3 місце з фіналом.

За підсумками групової стадії в плей-офф вийшли Італія, Іспанія, Бельгія та Франція. У першому поєдинку ми побачимо рімейк нещодавнього півфіналу Євро-2020, тоді як завтра чемпіони світу французи зіграють з командою Роберто Мартінеса.

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Тим часом, букмекери назвали фаворита турніру. На їхню думку, трофей дістанеться підопічним Дідьє Дешама. Коефіцієнт на тріумф Франції становить 3.00. Їх суперник по півфіналу Бельгія має коефіцієнт 3.50.

А ось призерів останнього чемпіонату Європи вважають аутсайдерами. Коефіцієнт на перемогу Іспанії становить 4.00, а на найкращу команду континенту – аж 4.50. Що ж стосується півфіналів, то коефіцієнти прохід наступні:

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Італія – 1.66

Іспанія – 2.34



Бельгія – 2.06

Франція – 1.83

Відмітимо, що всі поєдинки відбудуться в Італії. Перший півфінал і фінал пройдуть на міланському "Сан-Сіро", тоді як Бельгія з Францією і невдахи ігор зіграють в Турині на стадіоні "Ювентус".

Вирішальні матчі призначені на 10 жовтня. Всі ігри плей-офф Ліги націй будуть в прямій трансляції показані на телеканалах Футбол 1/2/3, а також на сервісі OLL.TV.

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Це всього другий розіграш Ліги націй УЄФА в історії. Два роки тому відбувся дебютний фінал турнір, в якому Португалія мінімально здолала Нідерланди. Єдиним голом у зустрічі тоді відзначився Гонсалу Гедеш.