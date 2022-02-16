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Чего ждать от матча Интера и Ливерпуля – прогноз от комментатора на Лигу чемпионов

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
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16 февраля, 17:04
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Кирилл Круторогов ставит на то, что Ливерпуль не проиграет в матче с малым количеством голов. Анонс и прогноз на поединок Лиги чемпионов
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Сегодня в Лиге чемпионов продолжится раунд 1/8 финала. В центральном поединке дня Интер примет Ливерпуль. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

ИНТЕР – ЛИВЕРПУЛЬ
16 февраля, вторник, в 22:00, Мегого
Котировки Parimatch на результат: 3.60 – 3.50 – 2.12

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Еще одна ярчайшая пара команд, которая выпала уже на стадии четвертьфинала. Англичане уверенно прошли групповой раунд, набрав 100% очков в противостояниях с Атлетико, Порту и Миланом.

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Итальянцы заняли второе после Реала место в своем квартете, опередив Шериф и Шахтер. Обе команды сейчас идут на вторых местах во внутренних чемпионатах – Интер уступает Милану на одно очко, но имеет игру в запасе.

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Эдин Джеко может пропустить матч с Украиной / Фото: Reuters

У Ливерпуля минус девять от Ман Сити и также на игру меньше. Зимой "неррадзури" выиграли Суперкубок Италии и подписали Робина Госенса и Филипо Кайседо, но оба травмированы.

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Также в лазарете Хоакин Корреа и Бастони, Барелла дисквалифицирован, а Коларов был отзаявлен из Лиги чемпионов. В последних четырех турах Серии А миланцы победили лишь раз при поражении и двух ничьих. Ливерпуль же не проигрывает девять матчей подряд, выиграв последние пять. Ощутимых потерь нет, кроме Ориги.

ПРОГНОЗ: Англичане выглядят предпочтительнее, особенно учитывая кадровые потери итальянцев. Склоняюсь к не слишком результативному матчу – ТМ 2,5. Думаю, Ливерпуль не проиграет. Будет либо ничья, либо их минимальная победа.

Котировки Parimatch на эти результаты:

  • Ливерпуль не проиграет – 1.32
  • тотал меньше 2,5 – 1.96

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