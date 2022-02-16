Чого чекати від матчу Інтера та Ліверпуля – прогноз від коментатора на Лігу чемпіонів

Кирило Круторогов ставить на те, що Ліверпуль не програє у матчі з малою кількістю голів. Анонс та прогноз на поєдинок Ліги чемпіонів

Сімоне Індзагі та Юрген Клопп поборються за путівку до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні у Лізі чемпіонів продовжиться раунд 1/8 фіналу. У центральному поєдинку дня Інтер прийме Ліверпуль. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

ІНТЕР – ЛІВЕРПУЛЬ

16 лютого, вівторок, о 22:00, Мегого

Котирування Parimatch на результат: 3.60 – 3.50 – 2.12

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Ще одна найяскравіша пара команд, яка випала вже на стадії чвертьфіналу. Англійці впевнено пройшли груповий раунд, набравши 100% очок у протистояннях з Атлетіко, Порту та Міланом.

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Італійці посіли друге після Реала місце у своєму квартеті, випередивши Шериф та Шахтар. Обидві команди зараз йдуть на других місцях у внутрішніх чемпіонатах – Інтер поступається Мілану на одне очко, але має гру у запасі.

Едін Джеко може пропустити матч з Україною / Фото: Reuters

У Ліверпуля мінус дев'ять від Ман Сіті та також на гру менше. Взимку "неррадзурі" виграли Суперкубок Італії та підписали Робіна Госенса та Філіпо Кайседо, але обидва травмовані.

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Також у лазареті Хоакін Корреа та Бастоні, Барелла дискваліфіковано, а Коларова було відзаявлено з Ліги чемпіонів. В останніх чотирьох турах Серії А міланці перемогли лише один раз при поразці та двох нічиїх. Ліверпуль не програє дев'ять матчів поспіль, вигравши останні п'ять. Відчутних втрат немає, окрім Орігі.

ПРОГНОЗ: Англійці виглядають краще, особливо з огляду на кадрові втрати італійців. Схиляюся до не надто результативного матчу – ТМ 2,5. Думаю, Ліверпуль не програє. Буде або нічия, або їхня мінімальна перемога.

Котирування Parimatch на ці результати: