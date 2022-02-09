Чего ожидать от битвы Милана и Лацио в Кубке Италии – мнение комментатора

Кирилл Круторогов ставит на то, что Милан и Лацио будут много забивать и не определят победителя в основное время. Анонс и прогноз на матч Кубка Италии

От Чиро Иммобиле (слева) и Оливье Жиру (справа) ожидается много голов / Фото: Getty Images, REUTERS

Вчера стартовала четвертьфинальная стадия Кубка Италии. Интер уверенно обыграл Рому, а уже сегодня состоится вторая серия милано-римского противостояния – Милан против Лацио. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

МИЛАН – ЛАЦИО

9 февраля, среда, в 22:00, Футбол 1

Котировки на результат: 1.92 – 3.70 – 4.10

Котировки Parimatch на проход: 1.49 – 2.75

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Под руководством Пиоли "россонери" явно стали сильнее и убедительнее. Они вернулись в Лигу чемпионов, во втором сезоне кряду борются за Скудетто, а накануне расписали ничью с Ювентусом и обыграли Интер.

В чемпионате идут на третьем месте, имея столько же очков, сколько и Наполи, и отставая от "неррадзури" на один балл, сыграв на матч больше лидера. В предыдущем раунде Кубка команда Пиоли прошла Дженоа тогда еще Андрея Шевченко в овератйме (3:1).

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Кьяер выбыл на длительное время, Балло-Туре еще не вернулся с Кубка Африки, где стал чемпионом, Ибрагимович не успел восстановиться от повреждения. Лацио без Индзаги, наоборот, потерял свой стиль и все еще проходит перестройку с Маурицио Сарри.

Маурицио Сарри / Фото: Reuters

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В последних четырех матчах они не пропустили ни гола и ни разу не проиграли. Тогда же они прошли Удинезе в овертайме. Но шестое место в чемпионате и отставание от зоны Лиги чемпионов на шесть очков не слишком радует болельщиков.

Сам же Сарри категорически недоволен трансферной политикой клуба, тем, что игроков подписывают, не советуясь с ним и даже готов покинуть свою должность из-за таких разногласий. Ачерби и Акпа-Акпро не сыграют по состоянию здоровья.

ПРОГНОЗ: Милан в эйфории после победы над Интером, а это может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Лацио – непростой соперник. Жду, что забьют обе команды и ТБ 2,5. Склоняюсь к ничьей в основное время.

Котировки Parimatch на эти результаты: