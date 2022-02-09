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Чого очікувати від битви Мілана та Лаціо у Кубку Італії – думка коментатора

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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9 лютого, 08:04
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Кирило Круторогов ставить на те, що Мілан і Лаціо багато забиватимуть і не визначать переможця в основний час. Анонс та прогноз на матч Кубка Італії
Від Чіро Іммобіле (ліворуч) та Олів'є Жиру (праворуч) очікується багато голів
Від Чіро Іммобіле (ліворуч) та Олів'є Жиру (праворуч) очікується багато голів / Фото: Getty Images, REUTERS

Вчора стартувала чвертьфінальна стадія Кубку Італії. Інтер впевнено обіграв Рому, а вже сьогодні відбудеться друга серія мілано-римського протистояння – Мілан проти Лаціо. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

МІЛАН – ЛАЦІО
9 лютого, середа, о 22:00, Футбол 1
Котирування на результат: 1.92 – 3.70 – 4.10
Котирування Parimatch на прохід: 1.49 – 2.75

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Під керівництвом Піолі "россонері" явно стали сильнішими та переконливішими. Вони повернулися до Ліги чемпіонів, у другому сезоні поспіль борються за Скудетто, а напередодні розписали нічию з Ювентусом та обіграли Інтер.

У чемпіонаті йдуть на третьому місці, маючи стільки ж очок, як і Наполі, і відстаючи від "неррадзурі" на один бал, зігравши на матч більше за лідера. У попередньому раунді Кубка команда Піолі пройшла Дженоа тоді ще Андрія Шевченка в овертаймі (3:1).

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К'яєр вибув на тривалий час, Балло-Туре ще не повернувся з Кубка Африки, де став чемпіоном, Ібрагімович не встиг відновитися від пошкодження. Лаціо без Індзагі, навпаки, втратив свій стиль і все ще перебудовується з Мауріціо Саррі.

Мауріціо Саррі
Мауріціо Саррі / Фото: Reuters

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В останніх чотирьох матчах вони не пропустили жодного голу і жодного разу не програли. Тоді ж вони пройшли Удінезе в овертаймі. Але шосте місце в чемпіонаті та відставання від зони Ліги чемпіонів на шість очок не надто тішить уболівальників.

Сам же Саррі категорично незадоволений трансферною політикою клубу, тим, що гравців підписують, не радячись із ним і навіть готовий покинути свою посаду через такі розбіжності. Ачербі та Акпа-Акпро не зіграють за станом здоров'я.

ПРОГНОЗ: Мілан в ейфорії після перемоги над Інтером, а це може відіграти як позитивну, і негативну роль. Лаціо – складний суперник. Чекаю, що заб'ють обидві команди та ТБ 2,5. Схиляюся до нічиєї в основний час.

Котирування Parimatch на ці результати:

  • нічия – 3.70
  • обидві заб'ють – 1.68
  • тотал більше 2,5 – 1.79

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