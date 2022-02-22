Будет ли УЕФА наказывать "Газпром" и Россию? Названо самое вероятное решение по финалу ЛЧ

Букмекеры считают, что европейский футбольный союз не решится менять место проведения решающего матча Лиги чемпионов

Проведение финала ЛЧ в Санкт-Петербурге под вопросом из-за диких решений президента РФ Владимира Путина по отношению к Украине

Сегодня в СМИ стала появляться информация, что УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Причиной такого решения стало признание Россией террористических формирований под названием "ДНР" и "ЛНР".

Особенно настаивает на переносе матча Великобритания, которая готова применять самые жесткие санкции по отношению к РФ из-за вторжения в Украину. Британцы даже готовы принять финал Лиги чемпионов на "Уэмбли".

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УЕФА же пока "следит за ситуацией" и не дает никаких детальных комментариев. Вероятно, организацию останавливает тот факт, что одним из ее спонсоров является российская компания "Газпром".

Тем временем букмекеры уже начали принимать ставки на то, состоится ли главный матч сезона в Санкт-Петербурге. Пока же больше шансов на то, что финал ЛЧ таки пройдет в России и УЕФА не решится идти наперекор спонсорам.

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Коэффициент на это составляет 1.66. Если же вы верите, что Союз примет справедливое решение и поединок перенесут в другой город, то ваш коэффициент 2.05. В процентном соотношении – 54% на 46% в пользу "Газпром Арены".

Отметим, что УЕФА уже менял места проведения финалов ЛЧ в последние два года из-за пандемии ковида. В 2020 году матч должен был пройти в Стамбуле, однако из-за эпидситуации в Турции поединок провели в Лиссабоне.

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Год спустя организация вновь отдала проведение игры туркам, однако по той же причине сместила встречу в Порту. Последнее решение было принято буквально за месяц до финала, так что у Союза еще есть время взвесить все аргументы.