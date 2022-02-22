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Чи каратиме УЄФА "Газпром" та Росію? Названо найімовірніше рішення щодо фіналу ЛЧ

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
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22 лютого, 22:02
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Букмекери вважають, що європейський футбольний союз не наважиться міняти місце проведення вирішального матчу Ліги чемпіонів
Проведення фіналу ЛЧ у Санкт-Петербурзі під питанням через дикі рішення президента РФ Володимира Путіна щодо України
Проведення фіналу ЛЧ у Санкт-Петербурзі під питанням через дикі рішення президента РФ Володимира Путіна щодо України

Сьогодні у ЗМІ стала з'являтися інформація, що УЄФА перенесе фінал Ліги чемпіонів з Санкт-Петербурга. Причиною такого рішення стало визнання Росією терористичних формувань під назвою "ДНР" та "ЛНР".

Особливо наполягає на перенесенні матчу Велика Британія, яка готова застосовувати найжорсткіші санкції щодо РФ через вторгнення в Україну. Британці навіть готові прийняти фінал Ліги чемпіонів на "Вемблі".

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УЄФА ж поки що "стежить за ситуацією" і не дає жодних детальних коментарів. Ймовірно, організацію зупиняє той факт, що одним із її спонсорів є російська компанія "Газпром".

Стадион Крестовский, УЕФА финал Лиги чемпионов, Газпром Арена

Тим часом букмекери вже почали приймати ставки на те, чи відбудеться головний матч сезону в Санкт-Петербурзі. Поки що більше шансів на те, що фінал ЛЧ таки пройде в Росії і УЄФА не наважиться йти наперекір спонсорам.

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Коефіцієнт цього становить 1.66. Якщо ж ви вірите, що Союз ухвалить справедливе рішення і поєдинок перенесуть до іншого міста, то ваш коефіцієнт 2.05. У відсотковому співвідношенні – 54% на 46% на користь "Газпром Арени".

УЄФА на фінансовій голці у Путіна

Зазначимо, що УЄФА вже змінював місця проведення фіналів ЛЧ в останні два роки через пандемію ковіду. У 2020 році матч повинен був пройти в Стамбулі, однак через епідемитуацію в Туреччині поєдинок провели в Лісабоні.

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Через рік організація знову віддала проведення гри туркам, однак з тієї ж причини змістила зустріч у Порту. Останнє рішення було прийнято буквально за місяць до фіналу, тому Союз ще має час зважити всі аргументи.

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