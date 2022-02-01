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Битва за карту на груди: кто фаворит в матче Украина – Россия на Евро-2022

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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1 февраля, 22:18
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Сборная Украины сразится со сборной страны-агрессора в той самой нашумевшей форме с Крымом. Прогноз букмекеров на горячий поединок
Украина и Россия сразятся за выход в финал Евро-2022 по футзалу
Украина и Россия сразятся за выход в финал Евро-2022 по футзалу / Фото: UEFA.com

Несколько часов назад в Амстердаме завершился матч 1/4 финала чемпионата Европы по футзалу. Россия сумела одолеть Грузию и выйти в полуфинал.

Там команда Сергея Скоровича сразится со сборной Украины, которая впервые за 15 лет оказалась на такой высокой стадии. Без сомнения, битва России и Украины привлечет внимания множества болельщиков, которые раньше и вовсе не следили за футзалом.

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Читайте также: Как сборная Украины вышла в полуфинал Евро-2022

Тем временем, букмекеры уже огласили свои котировки на поединок. По их мнению, у России куда больше шансов на выход в финал. Коэффициент на победу наших соседей равен 1.37, тогда как на Украину выставлена цифра 3.88. Ничья же оценивается в 7.00. В процентном соотношении вероятность прохода следующая:

  • Украина – 29%
  • Россия – 71%

Украина vs Россия
Украина vs Россия / Фото: UEFA.com

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Напомним, что команда Александра Косенко сумела выйти из группы со второго места, оставив позади себя Нидерланды и Сербию. В четвертьфинале украинцы оказались сильнее Казахстана (5:3). Россияне же перед встречей с Грузией выиграли все три матча группы против Хорватии, Словакии и Польши.

Читайте также: Игроки сборной Украины спели "Червону руту" после выхода в полуфинал Евро-2022

За всю историю выступлений на Евро Украина лишь раз не вышла на главный турнир, а наивысшего результата добилась в 2001 и 2003 годах (второе место). А вот последние пять чемпионатов Европы наша команда заканчивала на стадии четвертьфинала.

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Отметим, что наша команда сыграет в форме с картой Украины, которая признана ООН и включает в себя территорию АР Крым. Данный регион нашей страны был аннексирован Россией в 2014 году, однако тотальное большинство стран мира признали принадлежность Крыма именно Украине.

Украина празднует выход в полуфинал
Украина празднует выход в полуфинал / Фото: UEFA.com, Коллаж: Сегодня

Матч Украина – Россия должен состояться 4 февраля в Амстердаме. Начало – в 19:00. Официальным транслятором чемпионата Европы по футзалу является телеканал UA:Перший, однако пока что в программе вещателя отсутствует прямая трансляция матча Украина – Россия.

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