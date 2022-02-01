Битва за мапу на грудях: хто фаворит у матчі Україна – Росія на Євро-2022

Збірна України битиметься зі збірною країни-агресора в тій гучній формі з Кримом на грудях. Прогноз букмекерів на гарячий поєдинок

Україна та Росія змагатимуться за вихід у фінал Євро-2022 з футзалу / Фото: UEFA.com

Кілька годин тому в Амстердамі завершився матч 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футзалу. Росія зуміла здолати Грузію та вийти до півфіналу.

Там команда Сергія Скоровича зіграє зі збірною України, яка вперше за 15 років опинилася на такій високій стадії. Без сумніву, битва Росії та України приверне увагу багатьох уболівальників, які раніше і зовсім не стежили за футзалом.

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Тим часом букмекери вже оголосили свої котирування на поєдинок. На їхню думку, у Росії куди більше шансів на вихід у фінал. Коефіцієнт на перемогу наших сусідів дорівнює 1.37, тоді як на Україну виставлено цифру 3.88. Нічия ж оцінюється в 7.00. У відсотковому співвідношенні ймовірність проходу така:

Україна – 29%

Росія – 71%

Україна vs Росія / Фото: UEFA.com

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Нагадаємо, що команда Олександра Косенка зуміла вийти з групи з другого місця, залишивши позаду себе Нідерланди та Сербію. У чвертьфіналі українці виявилися сильнішими за Казахстан (5:3). Росіяни ж перед зустріччю з Грузією виграли усі три матчі групи проти Хорватії, Словаччини та Польщі.

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За всю історію виступів на Євро Україна лише раз не вийшла на головний турнір, а найвищого результату досягла у 2001 та 2003 роках (друге місце). А ось останні п'ять чемпіонатів Європи наша команда закінчувала на стадії чвертьфіналу.

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Зазначимо, що наша команда зіграє у формі з мапою України, яка визнана ООН і включає територію АР Крим. Цей регіон нашої країни був анексований Росією у 2014 році, проте тотальна більшість країн світу визнала належність Криму саме Україні.

Україна святкує вихід у півфінал / Фото: UEFA.com, Колаж: Сьогодні

Матч Україна – Росія має відбутися 4 лютого в Амстердам. Початок – о 19:00. Офіційним транслятором чемпіонату Європи з футзалу є телеканал UA:Перший, проте поки що у програмі мовника відсутня пряма трансляція матчу Україна – Росія.