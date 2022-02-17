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Битва за финал: где смотреть матч Финляндия – Словакия и кто фаворит на Олимпиаде-2022

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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17 февраля, 22:39
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Финская сборная уже громила словаков на этих Играх и теперь готова повторить этот результат за шаг до финала. Прогноз на мужской хоккей на Олимпийских Играх
Сборные Финляндии и Словакии поборются за путевку в финал мужского турнира по хоккею на Олимпиаде-2022
Сборные Финляндии и Словакии поборются за путевку в финал мужского турнира по хоккею на Олимпиаде-2022 / Фото: Getty Images

Завтра, 18 февраля, на Олимпийских Играх-2022 состоятся поединки 1/2 финала мужского турнира по хоккею с шайбой. В первой встрече дня сыграют сборные Финляндии и Словакии. Поединок начнется в 06:10.

Где смотреть матч Финляндия – Словакия? Поединок будет показан в прямой трансляции на телеканале Eurosport, а также на платформе OLL.TV.

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Олимпиаду-2022
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Тем временем, букмекеры оценили шансы команд на успех. По мнению Parimatch, явными фаворитами являются финны. Коэффициент на проход скандинавской команды составляет 1.23 (77%), тогда как на словаков – 4.20 (23%).

Сборная Финляндии по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею / Фото: Getty Images

Что же касается самого матча, то победа Финляндии в основное время оценивается в 1.41, а наших соседей – в 6.20. Коэффициент на ничью – 5.40.

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Команды уже встречались на групповой стадии турнира в первом туре. Тогда команда финская сборная не оставила шансов Словакии, разгромив их 6:2. В дальнейшем скандинавы лишь побеждали – 3:1 с Латвией и 4:3 со Швецией в группе, а также 5:1 со Швейцарией в 1/4 финала.

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Словаки стали главной сенсацией турнира. Уверенно проиграв два стартовых тура Финляндии и Швеции, наши соседи одолели Латвию (5:2), а в плей-офф прошли номинально более сильных немцев (4:0) и американцев (по буллитам после 2:2).

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Сборная Словакии
Сборная Словакии / Фото: Reuters

Победитель пары в финале сразится с россиянами или шведами. В свою очередь, проигравшая команда поборется за бронзу с неудачником параллельной пары.

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