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Битва за фінал: де дивитись матч Фінляндія – Словаччина та хто фаворит на Олімпіаді-2022

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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17 лютого, 22:39
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Фінська збірна вже громила словаків на цих Іграх і тепер готова повторити цей результат за крок до фіналу. Прогноз на чоловічий хокей на Олімпійських іграх
Збірні Фінляндії та Словаччини поборються за путівку у фінал чоловічого турніру з хокею на Олімпіаді-2022
Збірні Фінляндії та Словаччини поборються за путівку у фінал чоловічого турніру з хокею на Олімпіаді-2022 / Фото: Getty Images

Завтра, 18 лютого, на Олімпійських Іграх-2022 відбудуться поєдинки 1/2 фіналу чоловічого турніру з хокею з шайбою. У першій зустрічі дня зіграють збірні Фінляндії та Словаччини. Матч розпочнеться о 06:10.

Де дивитись матч Фінляндія – Словаччина? Поєдинок буде показано у прямій трансляції на телеканалі Eurosport, а також на платформі OLL.TV.

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Тим часом букмекери оцінили шанси команд на успіх. На думку Parimatch, явними фаворитами є фіни. Коефіцієнт на прохід скандинавської команди складає 1.23 (77%), тоді як на словаків – 4.20 (23%).

Збірна Фінляндії з хокею
Збірна Фінляндії з хокею / Фото: Getty Images

Що ж до самого матчу, то перемога Фінляндії в основний час оцінюється в 1.41, а наших сусідів – у 6.20. Коефіцієнт на нічию 5.40.

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Команди вже зустрічалися на груповій стадії турніру у першому турі. Тоді фінська збірна не залишила шансів Словаччини, розгромивши їх 6:2. Надалі скандинави лише перемагали – 3:1 з Латвією та 4:3 зі Швецією у групі, а також 5:1 зі Швейцарією у 1/4 фіналу.

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Словаки стали головною сенсацією турніру. Впевнено програвши два стартові тури Фінляндії та Швеції, наші сусіди здолали Латвію (5:2), а у плей-офф пройшли номінально сильніших німців (4:0) та американців (по буллітах після 2:2).

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Збірна Словаччини
Збірна Словаччини / Фото: Reuters

Переможець пари у фіналі побореться з росіянами чи шведами. У свою чергу, команда, що програла, побореться за бронзу з невдахою паралельної пари.

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